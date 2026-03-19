SCI / Caterina Dotta e Filippo Marengo brillano nel Gigante di Artesina

Doppia giornata di successi piemontesi sulle piste di Artesina, dove lo Sporting Club locale ha organizzato il primo dei due Giganti FIS-NJR in programma questa settimana. A imporsi tra le donne è stata la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, che con il tempo complessivo di 1’54”07 ha preceduto la francese Ruby Brown (Les Arcs Bourg Saint Maurice) e la verbanese Camilla Riboni (Sansicario Cesana).

Ottima prova anche per la cuneese Sara Caterina Dotta, portacolori dello Sci Club Val Vermenagna, che ha chiuso al quarto posto, prima delle italiane fuori dal podio e miglior atleta della provincia di Cuneo.

(Il podio femminile)

Nella gara maschile, grande soddisfazione per il frabosano Filippo Marengo del Mondolè Ski Team, che ha dominato la classifica con il tempo complessivo di 1’53”16. L’azzurrino ha preceduto lo svedese Nils Grimberg (IFK Falun Alpin) e il torinese Patrik Kaarlo Ceri (Sauze d’Oulx), conquistando così anche il successo tra gli Aspiranti.

Completano la top ten altri giovani protagonisti piemontesi e liguri, tra cui il limonese Diego Cameroni (Sci Club Limone), settimo assoluto e fra i migliori della categoria.