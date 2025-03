Pioggia e neve in quota nel primo weekend di primavera, stagione che si preannuncia molto bagnata

Ieri siamo entrati ufficialmente nella primavera astronomica, ma tra stasera e domenica il tempo non sarà proprio primaverile, quanto piuttosto di stampo ancora invernale. Alcune perturbazioni legate ad un ciclone sulla Spagna porteranno piogge e nevicate in montagna. Temperature poco sotto la media del periodo, almeno fino a martedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 21 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto, con prime piogge su Liguria occidentale dal pomeriggio, mentre dalla sera si diffonderanno a tutto il resto del Nord Ovest. Neve sulle Alpi a partire dagli 800/900 m sul cuneese, quote più alte andando verso nord. Temperature massime in calo e comprese tra 9 e 13 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure, deboli localmente moderati di scirocco su Liguria di levante, orientali su ponente. Forti raffiche di scirocco sulle vette alpine ai confini.

Sabato 22 marzo

Temporaneo miglioramento dalla mattina, ma poi dal pomeriggio nuova perturbazione, un po' più intensa della precedente, con piogge più intense su Liguria e cuneese e quota neve sostanzialmente invariata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 5 e 7°C, fino 9/10 °C sulle coste. Massime in leggero aumento su pianure e coste, mentre invariate in montagna. Venti assenti o deboli settentrionali, in particolare su Liguria centrale.

Domenica 23 marzo

Miglioramento a partire già dalla notte da ovest, ma poi nel pomeriggio ancora una debole perturbazione con piogge più irregolari, possibili rovesci e quota neve più alta. Temperature generalmente invariate; potrebbero esserci minime più basse in caso di rasserenamenti notturni e massime più alte nelle ore precedenti la nuova perturbazione. Venti assenti o deboli variabili.

Tendenza successiva. Sembra che vada attenuandosi la fase instabile ad inizio settimana, in cui però saranno possibili ancora piovaschi o rovesci irregolari. Temperature in graduale rialzo ma sempre nella media del periodo.

Guardando un po' più avanti nella stagione, secondo i modelli stagionali le temperature del trimestre aprile-giugno potrebbero essere oltre la media del periodo, mentre per quanto riguarda le precipitazioni, soprattutto aprile ed in parte maggio potrebbero essere più piovosi del normale. Questo è quanto emerge dalle ultime proiezioni relative ad inizio marzo distribuite dall'ente europeo Copernicus, che raccoglie le previsioni stagionali di diversi enti meteorologici mondiali e li aggrega per avere una proiezione d'insieme sull'andamento climatico nei mesi successivi.

