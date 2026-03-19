VOLLEY B-F / Mondovì Volley contro il “boss finale”: arriva l’Acrobatica Alessandria al Palamanera

Come in un videogioco d’avventura, per le ragazze del Mondovì Volley è arrivato il momento di sfidare il “boss finale”: sabato 21 marzo alle 20.30, al Palamanera, capitan Aliberti e compagne ospitano l’Acrobatica Alessandria, terza forza del Girone B e avanti di sei punti rispetto alla quinta posizione monregalese. Non è l’ultima giornata né la capolista, ma questa partita riveste un’importanza cruciale per accorciare le distanze dalla zona promozione a sette turni dalla fine.

La forma delle avversarie e l’importanza del match

Alessandria sta vivendo un momento d’oro, con cinque vittorie consecutive a bottino pieno e livelli di efficienza altissimi, rendendo la sfida un test probante per Mondovì. La classifica impone di vincere per non accumulare ulteriore svantaggio: i due punti conquistati la scorsa settimana in casa di Novara hanno dato slancio, ma ora coach Basso e Dagna chiedono la versione migliore delle loro atlete per un risultato prezioso.

Le parole del libero Isabella Monaco

“Sabato incontreremo Alessandria, una squadra molto attrezzata di cui conosciamo il valore – spiega Isabella Monaco –. Sarà una sfida impegnativa ma siamo felici di poterla affrontare in casa, sfruttando il fattore campo che ci è mancato ultimamente. Stiamo lavorando molto in palestra, sappiamo che ogni settimana c’è da portare il nostro 110% e ogni sfida lo sta dimostrando. Vogliamo lottare e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per mantenere la fiamma accesa: lo sport insegna a non mollare mai, anche quando tutto sembra perduto. Alla fine potrebbero succedere cose inaspettate!”

Biglietti e iniziative per il pubblico

Mondovì Volley offre ingresso omaggio a tutti i lettori de L’Unione Monregalese: basterà presentarsi in cassa con il coupon del giornale cartaceo di mercoledì 18 marzo. Biglietti disponibili online su www.liveticket.it/mondovivolley (intero 5€, ridotto 3€) o in cassa la sera della partita; studenti entrano gratis con badge scolastico o documento. La serata parte alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir, e la partita sarà trasmessa gratis su flima.tv con registrazione.