La Fondazione Ospedale Alba-Bra festeggia 17 anni, 70 soci e la decima edizione del premio "Gratitudine"

La Fondazione Ospedale Alba-Bra compie 17 anni e celebra l’anniversario con un evento che unisce memoria e riconoscenza. Venerdì 28 marzo, nell’auditorium dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero, dalle ore 17.30, si terrà la decima edizione del Premio Gratitudine, riconoscimento assegnato a chi si è distinto per il proprio impegno a favore della comunità.

Il premio, nato nel 2016, è un tributo a figure che hanno lasciato un segno nel mondo della ricerca, della cultura e del sociale. Nel corso degli anni è stato assegnato a personalità di spicco che hanno saputo incarnare i valori della solidarietà e dell’impegno civile. Tra i premiati delle edizioni precedenti si ricordano nomi di rilievo come l'artista albese Valerio Berruti, la Fondazione Giovanni Armenise Harvard, Maria Franca Ferrero, l'architetto Aymeric Zublena e la senatrice a vita Liliana Segre. L’edizione 2025 vedrà protagonista Silvio Garattini, farmacologo di fama internazionale, classe 1928, fondatore dell’Istituto Mario Negri, che ha dedicato la sua carriera alla prevenzione come strumento di tutela del Servizio Sanitario Nazionale.

"Garattini è un grande assertore di questo principio: se ci si ammala di meno, il sistema sanitario diventa più sostenibile, sia dal punto di vista economico che della gestione delle liste d’attesa”, ha spiegato Luciano Scalise, direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra. Il riconoscimento gli viene assegnato per aver sempre coltivato l’idea di un sistema sanitario orientato alla prevenzione, ribadendo che la salute pubblica si tutela non solo con la cura, ma con politiche efficaci che riducano il numero di persone bisognose di assistenza. Lo stesso Garattini terrà una lectio magistralis, dal titolo “Prevenzione è rivoluzione”, per sottolineare la necessità di un cambiamento culturale che ponga la prevenzione al centro del dibattito sulla sanità pubblica.

Il legame tra la Fondazione e il territorio si rafforza ulteriormente con l’ingresso di sette nuovi soci, che riceveranno una targa durante la cerimonia. La Fondazione, nata nel 2008 con 11 fondatori, ha raggiunto oggi 70 soci, diventando sempre più rappresentativa del tessuto economico e sociale di Alba, Bra e delle Langhe-Roero. "Siamo orgogliosi di questa crescita, che dimostra quanto il territorio creda nel valore della Fondazione e nella sua missione", ha aggiunto Scalise.

L’evento, molto atteso, ha già registrato il tutto esaurito, ma sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ospedale Alba-Bra e sul sito www.fondazioneospedalealbabra.it, per permettere a tutti di seguirlo.