VOLLEY B-M / Turno in trasferta decisamente complicato per il VBC Mondovì sul campo del Caronno

Nella ventesima giornata del campionato di serie B maschile (settima del girone di ritorno) trasferta decisamente proibitiva per il VBC MONDOVI’ allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone: infatti sabato sera alle ore 20 i monregalesi saranno sopiti dell’ ostico Caronno allenato da Claudio Gervasoni, che in classifica generale, dopo le prime 19 giornate, ha totalizzato 40 punti, frutto di 13 vittorie e 6 sconfitte, e si trova al secondo posto a pari punti con il Novi ed il PVL Ciriè, a -2 dal Malnate capolista solitario ed a +2 sul Garlasco e sul Res Volley Mozzate e che nell’ ultimo turno si è arreso al Garlasco in trasferta soltanto per 3-2.

Nella gara di andata, disputatasi sabato 22 novembre, i lombardi si imposero al Pala “Nino Manera” per 3-0 (26-24,25-22, 25-18) al termine di una partita in cui per i primi due set i monregalesi erano riusciti a giocare alla pari con i più quotati avversari, esprimendo una pallavolo più che discreta ed arrendendosi soltanto nei finali dei parziali. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC MONDOVI’ dovrà riuscire a sfoderare una prestazione di un certo livello sia tecnico-tattico che caratteriale se vorrà cercare di conquistare i primi punti stagionali in trasferta, preziosissimi per mantenere vive le proprie speranze di salvezza.

“All’ andata – afferma coach Vittorio Bertini – nei primi due set siamo riusciti a giocare alla pari contro una squadra certamente forte e strutturata come il Caronno, ma purtroppo non eravamo stati né fortunati né bravi a fare le scelte e le cose giuste specialmente nei finali dei parziali. Loro sono una squadra molto coriacea e di elevato livello tecnico, ma noi prima di tutto dovremo pensare a noi stessi, a migliorare il nostro livello di gioco complessivo ed a limitare gli errori gratuiti. Dai ragazzi mi aspetto una prestazione d’ orgoglio, una prova concreta e, considerato l’ elevato valore dell’ avversario, senza alcun timore reverenziale, con la mente sgombra da qualsivoglia preoccupazione o paura ed il braccio libero di picchiare.”

Pertanto, per riuscire ad incominciare a fare punti anche lontano dal fortino del PalaItis, i monregalesi dovranno riuscire a sfoderare una prestazione di elevato livello tecnico ed agonistico, limitando al massimo gli errori gratuiti e giocando con ordine, cattiveria agonistica ed una presenza mentale totale dal primo all’ultimo scambio.