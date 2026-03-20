A Fossano “Il Giardini degli Dei”: bella esibizione degli ”attori in corso”

Domenica 15 marzo si è tenuta una rappresentazione teatrale presso la chiesa del Gonfalone a Fossano.

A partecipare sono stati gli attori del Centro diurno e della Struttura Residenziale Psichiatrica “I Girasoli” di Cussanio, diretti dal dottor Andrea Barbieri, del dipartimento interaziendale di Salute Mentale dell’Asl CN1.

Dopo un corso di teatro progettato dall'associazione DIAPSI, svoltosi presso la struttura di Cussanio, gli “attori in corso” si sono esibiti davanti al pubblico con

lo spettacolo dal titolo “Il giardino degli Dei”, a cura dell'insegnante e regista Claudio Del Toro.

“Il professionista ha incontrato i ragazzi e gli operatori della comunità e del Centro diurno di Cussanio - spiegano gli organizzatori - per un’esperienza di avvicinamento al teatro, in un’atmosfera non competitiva e stimolante, capace di valorizzare le peculiarità e le potenzialità di tutti i partecipanti all’interno di un percorso collettivo".

Protagonisti assoluti della performance sono stati i partecipanti al corso, che sul palco hanno mostrato crescita, collaborazione e una significativa capacità di mettersi in gioco. Hanno accompagnato il pubblico in un viaggio simbolico in cui alcune divinità sono tornate sulla Terra e, attraverso il racconto di sé, hanno dato vita a un intreccio tra mito e contemporaneità.