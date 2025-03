Un Borgo di cioccolato ha tagliato il traguardo dei suoi primi 25 anni [FOTO E VIDEO]

Borgo San Dalmazzo in festa per l’inaugurazione di “Un Borgo di Cioccolato”, la kermesse dedicata all’antichissimo e sempre molto apprezzato cibo degli dei che, in questa edizione, si è guadagnata il traguardo del suo primo quarto di secolo.

Organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda e dal Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Cuneo e con il supporto di Fondazione CRC, ATL del Cuneese e Banca di Boves, l’evento ha riproposto il format ormai consolidato che vede l’area interna del palazzo Bertello animata da numerosi stand di imprese di pasticceria non soltanto provenienti dal territorio cuneese, ma anche da diverse regioni italiane, tra cui la Liguria, la Lombardia e l’Umbria.

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina di fronte ad una folta partecipazione di autorità ed amministratori locali. A caratterizzare l’avvio della manifestazione la degustazione di una enorme torta al cioccolato a tre piani, realizzata dall’Associazione Amici del cioccolato, in cima alla quale è stato posto proprio il fatidico numero 25.

“Un Borgo di Cioccolato – ha dichiarato Luca Crosetto presidente di Confartigianato Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo – è una delle più valide testimonianze di quanto sia sinergico per la promozione del nostro territorio il connubio tra prodotto di qualità e abilità artigianale. Il cacao in purezza, che purtroppo in questo periodo sta facendo registrare sul mercato dei forti aumenti, trova nelle mani e nella tecnica dei nostri pasticceri la sua collocazione ideale per esprimere al meglio il suo valore organolettico e di sapore. E’ doveroso quindi, proprio in questa occasione, esprimere un grazie sentito all’Associazione Amici del Cioccolato e alle tante imprese che oggi qui rappresentano l’unicità del <valore artigiano> del nostro territorio”</valore>

Per l’intero weekend nel Palazzo Bertello i visitatori troveranno un tripudio di proposte accattivanti a base di cacao, tra stand, show cooking, e laboratori, durante i quali avranno l’opportunità di incontrare alcuni tra i più grandi Maestri pasticceri e cioccolatieri del panorama internazionale. Sempre nell’area interna, si potranno ammirare le opere realizzate dai maestri cioccolatieri del territorio sul tema di quest’anno “Cioccolato abbinato a erbe, fiori e spezie”.

Tante le iniziative collaterali anche all’esterno del padiglione fieristico, dallo street food, al mercatino dell’hobbistica, a numerosi momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Appuntamento irrinunciabile questa sera con la cena a base di cioccolato (solo su prenotazione), nella quale la giovane e talentuosa Arianna Filippi, demi chef al ristorante Il Cavallino di Maranello, proporrà come dessert una torta sacher speciale.