I pubblici esercizi del centro storico di Alba a confronto su eventi e sicurezza

Ha avuto luogo martedì 17 marzo presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi un incontro organizzato da ACA con il sodalizio “Alba Sotto le Torri – Commercianti Centro Storico” che ha coinvolto i titolari dei pubblici esercizi del centro storico di Alba.

Il momento di confronto – coordinato da Marco Scuderi, responsabile Marketing del Territorio e da Edoardo Accossato, responsabile dell’Ufficio Sviluppo Associativo di ACA, presente la presidente di Alba Sotto le Torri Micaela Delsanto – ha trattato vari argomenti salienti in vista dell’imminente stagione primaverile, che tradizionalmente costituisce l’apertura della lunga stagione turistica albese.

Dal programma della 48ª edizione di Vinum-Fiera Internazionale dei Vini del Piemonte alla proposta della declinazione “Vinum Off” che prevede eventi serali collaterali alla manifestazione e all’organizzazione di cene a tema con menu dedicati alla presenza dei vignaioli.

Non è mancato un approfondimento sul tema della sicurezza, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico generale che notoriamente costituisce un presupposto basilare per lo svolgimento delle attività economiche e per il turismo, sia riguardo al cosiddetto “effetto Crans Montana” che comporta controlli specifici sulla sicurezza nei locali pubblici.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Alba, Alberto Gatto, insieme agli assessori al Turismo Caterina Pasini, al Commercio Roberto Cavallo e ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, oltre al presidente e al direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Axel Iberti e Stefano Mosca.

Nutrita e interessata la partecipazione degli esercenti, così come la dialettica sviluppatasi sul fitto ordine del giorno.