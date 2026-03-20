Sicurezza e prevenzione tra i giovani: l’associazione Vittime della Strada incontra gli studenti del liceo Peano Pellico

Sensibilizzare i più giovani sul tema della sicurezza, partendo dalle scuole e dal confronto diretto: è questo l’obiettivo dell’associazione Vittime della Strada della provincia di Cuneo, protagonista all’assemblea di primavera del liceo Peano Pellico.

Nel corso della mattinata al Parco della Resistenza di Cuneo, che ha visto la partecipazione complessiva di circa 1180 studenti suddivisi in due turni, il presidente Aldo Abello e il segretario Valter Aimar hanno portato la loro testimonianza e il loro impegno, inserito in un percorso più ampio che guarda alla prevenzione come strumento principale per ridurre il numero di vittime.

Un impegno che si rafforza ogni giorno di più anche grazie all’apertura di un tavolo di lavoro con la Provincia di Cuneo, guidata dal presidente Luca Robaldo, con l’obiettivo di promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani. Fondamentale anche la sinergia con la Polizia Municipale, grazie al supporto dell’assessora Cristina Clerico, oltre alla collaborazione con la Prefettura, con la Polizia Stradale e con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, realtà ben conosciuta dallo stesso Aimar, oggi in pensione dopo anni di servizio.

L’incontro al liceo cuneese si inserisce proprio in questa direzione: creare occasioni di dialogo e consapevolezza, aiutando gli studenti a riflettere sui comportamenti quotidiani e sui rischi spesso sottovalutati. Non solo sicurezza stradale, ma una visione più ampia che abbraccia anche i contesti pubblici e gli spazi all’aperto, dove sviluppare attenzione e percezione del pericolo può rivelarsi determinante.

L’assemblea, che ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni di volontariato, si è articolata in interventi a rotazione seguiti dagli studenti. Tra le realtà presenti Libera, Emmaus, Croce Rossa, Servas, Bicingiro, Fridays for Future, Pane al Pane, Fenice, NonUnaDiMeno, Consulta Giovanile di Cuneo ed Emergency.

E' recente anche la collaborazione avviata dall'associazione Vittime della Strada con la Consulta Giovanile di Cuneo, con un incontro nei locali della Provincia. La rete della prevenzione a cui ciascun ente sta lavorando si sta infittendo, trovando nei giovani attenti interlocutori, aperti al processo di presa di consapevolezza e interiorizzazione di buone pratiche.

Per gli studenti rappresentanti di classe e di istituto, che lo vorranno e riterranno utile, nonché i volontari, che ne faranno richiesta, sarà attivato un corso gratuito per diventare formatori per diffondere tra i loro coetanei quanto appreso e avviare così un circolo virtuoso. Un'ulteriore iniziativa presentata dall'associazione al prefetto l'anno scorso per la promozione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole.

Una giornata che si è trasformata così in un’importante occasione educativa: un momento concreto per comprendere come molte tragedie possano essere anticipate ed evitate attraverso informazione, responsabilità e consapevolezza, valori fondamentali da trasmettere alle nuove generazioni.