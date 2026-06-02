Le parole di Fatima Zahra El Maliani emozionano la platea alla Festa della Repubblica a Saluzzo

A Saluzzo una festa della Repubblica, oggi 2 giugno, che è stata una festa di comunità: bella, piena di riflessioni, di concetti alti, di simboli e di commozione sul filo conduttore della Costituzione e delle "Madri Costituenti" a cui è stato intitolata, a 80 anni dal voto delle donne in Italia, l’area verde di via Matteo Olivero, vicino alla chiesa di San Bernardino.

"La nostra Repubblica è nata sulle gambe di grandi donne e di grandi uomini. Quel voto fu, a tutti gli effetti, la nostra seconda Liberazione - le parole del sindaco Franco Demaria sul palco, in salita al castello, davanti ad una folta platea di autorità militari e civili, associazioni, cittadini, giovani.

"Nelle stanze dove si scriveva la Costituzione sedevano 21 donne straordinarie. Erano solo il 3,8% dell’assemblea, ma il loro impatto fu gigantesco. Non fu una passeggiata. Molti colleghi uomini non tolleravano l'idea che quelle donne stessero prendendo in mano la Storia, e le attaccarono con la peggiore volgarità. Ma loro hanno resistito e hanno vinto. Dobbiamo dirlo con orgoglio, specialmente oggi: i nostri valori sono un faro di civiltà".

Un paese, l'Italia, che dimostra la sua grandezza attraverso fatti e merito, dove libertà di coscienza e pluralismo sono garantiti a tutti, i concetti del primo cittadino che, parlando di inclusione, ha ricordato come il Presidente Mattarella abbia voluto premiare, con l'onorificenza di Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica, una giovane donna di origine marocchina - non è italiana e nemmeno ne ha cittadinanza - per lo studio e l'impegno sociale nel doposcuola Prime CasArcobaleno nel quartiere multietnico di Porta Palazzo a Torino.

A Fatima Zahra El Maliani il comune di Saluzzo ha affidato oggi l'orazione ufficiale del 2 Giugno.

Un intervento di mente e cuore che ha contagiato di emozione e ha fatto breccia nei sentimenti della platea, dei più giovani in particolare, di cui lei è una portavoce generazionale in fatto di impegno.

"Siamo i “famosi giovani” di cui tutti parlano e conducono ricerche. Siamo figli e figlie degli ultimi 30 anni di un mondo che, da quando abbiamo conosciuto, già ci ha spaventati e che si è spaventato di noi".

"Ma è difficile credere a chi dice che abbiamo poco da dire. Siamo l’Italia di oggi con la responsabilità collettiva di non delegittimarci nelle nostre identità e nel nostro impegno a portare avanti il nostro paese".

"Oggi non celebriamo solo la Repubblica, ma il senso del riscatto di quel voto che ha prima mosso, poi cambiato il paese. Quello che stiamo vivendo è un momento storico straordinario" la sottolineatura -. Essere qui, oggi, è un’emozione: un riconoscimento e un contributo, che ha il sapore del voto".

Non possiamo cullarci nel privilegio di credere che quello che abbiamo trovato ci è dovuto, perchè corriamo il grande rischio di non poterne assicurare agli altri, nemmeno una piccola parte" ha detto andando alla genesi di questo suo senso di restituzione, sul quale ha impostato la vita e che è collegato ai consigli ricevuti dalla madre, venuta in Italia dal Marocco nel 2002 e che lei ha raggiunto all'età di 2 anni.

“Nella memoria vive la responsabilità".

"Non dimenticarti di chiederti chi sei e da dove vieni" - le diceva la madre, intendendo non solo geograficamente, ma nei pensieri e sfide da cui arriviamo, per costruire poi la versione migliore di noi, in cui tutti i pezzi si allineano in maniera armoniosa.

"Allena il tuo senso di sazietà" le suggeriva ancora la mamma - "impara ad essere grata per quello che hai, perchè è tutto ciò di cui hai bisogno. E se hai eccedenze nello “stomaco”, assicurati di darle a chi spetta.

Voleva che avessi una fame di giustizia infinita - ha asserito Fatima - che non combattessi solo per la mia. Ma anche per quella altrui".

Un invito rilanciato ai giovani che le hanno rivolto domande sul suo iter scolastico (Laurea Triennale in Global Law and Transnational Legal Studies e la Laurea Magistrale in International Security Studies) e di impegno sociale nel Sermig che le ha "stravolto" la vita e dato avvio al suo percorso di restituzione: “Urlate per gli altri, perchè lo state facendo anche per voi. Non abbiate paura di scrivere una pagina nuova, perchè la penna c’è e le parole anche.

Proteggiamo come fosse la cosa più preziosa quel diritto che 80 anni fa abbiamo conquistato e lottiamo per quelli che non conosciamo. Non possiamo cullarci nel privilegio che ciò che abbiamo trovato ci è dovuto, perchè corriamo il grande rischio di non poterne assicurare nemmeno una parte a chi ci raggiunge.

L’Italia che sogniamo è quella che portiamo dentro il cuore tutti i giorni. Dobbiamo solo fare come hanno fatto loro tanti anni fa, correre il rischio di volerla vivere fuori, con l'orgoglio e con la dignità di averlo voluto e potuto fare".

La carta della Costituzione ai diciottenni del 2026

Il palco è stato poi dei neodiciottenni 2026, che hanno ricevuto come previsto dal cerimoniale condotto dal presidente del Consiglio Andrea Momberto, la Carta della Costituzione. "Tenetela sulla scrivania, leggetela, mettetela in pratica. Lì capirete perché sono così importanti la libertà e la democrazia - parole del sindaco Demaria - Affezionatevi alla Politica. La Politica non è quella delle urla, degli slogan, degli esposti, degli insulti che ogni giorno vedete in televisione. E’ altra cosa. La bella politica è quella interpretata da uomini e donne, anche giovani che vogliono il bene del proprio Paese e del mondo. Il futuro è vostro".

In aggiunta alla Carta Costituzionale anche una mappa delle opportunità che Saluzzo offre ai giovani per la loro crescita e formazione civica. La Croce verde, per voce del presidente Isoardi ha poi rivolto un invito di avvicinamento al volontariato dell’associazione, fondamentale esempio di cittadinanza attiva.

La cerimonia è proseguita con l’annuale tributo al merito scolastico e la premiazione di studenti meritevoli: i 100 e Lode alla maturità dello scorso giugno, e successivamente la consegna del premio a cura del club Zonta Saluzzo, “Young Women in Leadership Award”, assegnato a Sofia Mercuri del liceo classico Bodoni.

Intitolazione dei Giardini di via Matteo Olivero alle 21 Madri Costituenti

"Da oggi questi saranno i Giardini delle Madri Costituenti": ha asserito il presidente del Consiglio Momberto, nella prima parte della mattinata del 2 Giugno, in cui è avvenuta l'intitolazione dei giardini di via Matteo Olivero. Un'area verde già "sensibile" al tema della Costituzione, dove dal 2018 sono installati, 11 rulli in plexiglass riportanti alcuni articoli della Costituzione, realizzati dal maestro Lorenzo Griotti (scomparso a febbraio di quest’anno a cui è andato l'affettuoso ricordo) e da Sandro Medulla. Un sentiero realizzato grazie all'impegno dell'associazione "Biandrata" e Sandro Capellaro.

"L'intitolazione ricorda che la Repubblica italiana non è stata solo costruita dai Padri costituenti, ma anche da 21 donne che ebbero il coraggio di entrare nella vita pubblica, quando per una donna farlo era tutt'altro che scontato". Studendesse delle Superiori hanno approfondito il ricordo delle Madri Costituenti e letto ad alta voce i loro nomi.

In questi anni Saluzzo ha voluto colmare lo squilibrio delle intitolazioni di strade e piazze, dedicando luoghi pubblici a figure femminili che hanno lasciato una impronta importante nella memoria collettiva della città.

Trait-d'union tra i due momenti della Festa, la musica della Banda cittadina, guidata da Aurelio Seimandi.