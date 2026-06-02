Venerdì a Cuneo un'azione di disobbedienza sulla cannabis con i Radicali

“Venerdì 5 giugno, alle ore 18, allo “Spazio Varco” di Cuneo, Radicali Italiani presenterà la nuova campagna sulla sicurezza e il volume La Repubblica della Paura. Interverranno, tra gli altri, Filippo Blengino (Segretario di Radicali Italiani), Giuseppe Pagano (ex Questore di Cuneo), Patrizia De Grazia (Presidente Radicali Italiani), Bianca Piscolla (Direzione n.le Radicali Italiani) e Flavio Martino (Comitato Radicali e Assemblea +Europa).

Modera l’avvocato Roberto Guarino.

Al termine dell’iniziativa, in Via Roma lato Piazza Galimberti, si terrà un’azione di disobbedienza sulla cannabis” – lo si legge in una nota diffusa da Radicali Italiani -.

“La sicurezza non si costruisce con la propaganda, ma affrontando i problemi reali delle città – dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. Per questo parleremo di prevenzione, riduzione del danno, presidio del territorio e lotta alla criminalità, presentando otto proposte dirette ai Comuni. E parleremo anche di cannabis: negli ultimi mesi decine di giovani cuneesi ci hanno raccontato di essere stati ammoniti o sanzionati per il possesso di modiche quantità, con conseguenze pesanti e spesso sproporzionate sulla loro vita. Mentre le organizzazioni criminali continuano a controllare il mercato dello spaccio in città, contribuendo a degrado e insicurezza, lo Stato concentra risorse e attenzione su chi sceglie di consumare una sostanza meno dannosa di alcol e tabacco. Per questo invitiamo tutti coloro che condividono questa battaglia a raggiungerci venerdì alle ore 18 allo “Spazio Varco”, per poi spostarci, alle 20, in Via Roma lato Piazza Galimberti per disobbedire e dire insieme che il proibizionismo non aumenta la sicurezza, non riduce il consumo di sostanze e rovina vita.” – conclude Blengino.



