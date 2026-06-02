Piemonte, finisce la morsa del caldo: disagio bioclimatico tornato a livello zero dopo giorni di allerta massima

Dopo lunghe e numerose giornate caratterizzate da caldo anomalo e afa persistente, il Piemonte torna a respirare.

A partire da oggi tutta la regione torna infatti "verde", ossia a temperature in linea con il periodo e a condizioni che azzerano le conseguenze dovute ad afa, insolazione e umidità.

Il bollettino sulle ondate di calore di Arpa Piemonte segnala infatti il ritorno del disagio bioclimatico al livello 0, il più basso della scala, che corrisponde all’assenza di particolari condizioni di rischio per la popolazione.

La tregua arriva al termine di una fase particolarmente intensa, durante la quale gran parte della regione aveva raggiunto il livello 3, il massimo previsto dal sistema di allerta. Si tratta della condizione definita come “disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno tre giorni consecutivi”, con possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.

Nei giorni scorsi le temperature hanno superato diffusamente i 30 gradi, con punte vicine ai 35 gradi in diverse aree del Piemonte. L’ondata di calore, favorita dall’alta pressione e dalla scarsa ventilazione, ha interessato l’intero territorio regionale, determinando condizioni di forte disagio fisico e notti particolarmente calde.

In Granda si prevedono massime attorno ai 25 gradi e minime sui 12/14 gradi.

A favorire il miglioramento sono stati l’arrivo di correnti più fresche e i temporali che hanno interessato parte della regione, contribuendo ad abbassare le temperature e a interrompere la lunga fase di caldo persistente. Il ritorno al livello 0 indica che le condizioni meteorologiche non comportano attualmente un disagio bioclimatico significativo per la popolazione.

Le previsioni indicano, per i prossimi giorni, una possibile ripresa delle temperature, anche se al momento senza i livelli di criticità registrati durante l’ultima ondata di calore.