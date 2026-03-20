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Solidarietà | 20 marzo 2026, 11:47

Successo per la campagna realizzata in collaborazione tra Ascom e Avis Dogliani

Obiettivo: gratificare i donatori di sangue iscritti al sodalizio, sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione e valorizzare i negozi di vicinato aderenti all’Ascom

Successo per la campagna realizzata in collaborazione tra Ascom e Avis Dogliani

Si è conclusa la campagna che ha visto nuovamente impegnati Ascom Dogliani e Avis Dogliani con la finalità di gratificare i donatori di sangue iscritti al sodalizio, sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione e valorizzare i negozi di vicinato aderenti all’Ascom.

In occasione delle festività natalizie, Avis ha deciso di elargire a ogni donatore un buono spesa del valore di 20 euro da spendere presso gli esercizi doglianesi entro il mese di gennaio 2026. Dal canto suo, Ascom si è impegnata a livello organizzativo per coinvolgere le attività e a contribuire donando all’Avis il 10% del valore dei buoni distribuiti.

Mercoledì 18 marzo scorso, presso la sede Ascom Dogliani di via Marconi 10, i presidenti dei due sodalizi, Barbara Galliano per Ascom e Roberto Gabetti per Avis, hanno posto il sigillo alla campagna con una stretta di mano, a simboleggiare il rimborso di 152 buoni per un totale di euro 3.040 spesi presso i negozi locali.

La campagna ha registrato un incremento nel gradimento e nei numeri, superando i risultati dell’anno precedente, quando i buoni erano stati 136 per un totale di euro 2.720.

«Quando la solidarietà incontra il territorio nascono cose belle - dichiara Barbara Galliano -. Insieme al Presidente Gabetti portiamo avanti una collaborazione che cresce ogni anno, premiando i donatori e sostenendo i nostri commercianti».

Commenta Roberto Gabetti: «Come AVIS siamo molto soddisfatti: con oltre 200 donatori attivi, i buoni sono stati quasi interamente utilizzati. Siamo felici di aver dato anche un contributo concreto al commercio locale e, soprattutto, di aver promosso il valore del dono».

cs

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