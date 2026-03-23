Al Gallo il Centro di Ascolto Caritas: ascolto e accompagnamento per le fragilità del territorio

C’è una parte di territorio che fatica a emergere, fatta di difficoltà quotidiane, lavori instabili e solitudini che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico. È dentro questa dimensione silenziosa che si inserisce il Centro di Ascolto Caritas della Vicaria della Langa, attivo al Gallo, diventato negli anni un riferimento concreto per chi attraversa momenti di fragilità.

Il servizio, con sede in piazza della Chiesa 12, è aperto il primo e il terzo mercoledì del mese su appuntamento, con un contatto telefonico attivo h24 ( 375-9409761) per le urgenze. . L’approccio privilegia la relazione, con l’obiettivo di accompagnare le persone nel tempo e non limitarsi a risposte immediate. “Si parte dall’ascolto per costruire insieme una strada possibile”, spiegano i volontari.

Dopo una valutazione condivisa, è possibile accedere anche all’Emporio della Solidarietà per il supporto alimentare. Il Centro lavora inoltre in rete con Caritas diocesana, Comuni, Croce Rossa e altre realtà del territorio, rafforzando la capacità di intercettare i bisogni.

Dalle visite nei centri della diocesi, il direttore della Caritas Don Domenico Degiorgis evidenzia un quadro in evoluzione. “Emergono ovunque le stesse criticità: lavoro precario, affitti elevati, famiglie in difficoltà. È il lavoro povero, e sta crescendo anche qui”.