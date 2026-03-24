Limone Piemonte, SportABILI Alba in pista: “4 Scie sulla Neve” ricorda Claudio Agosti

Una giornata di sport e condivisione, nel segno del ricordo. Sabato 21 marzo sulle piste di Limone Piemonte si è svolta “4 Scie sulla Neve”, gara di sci organizzata da SportABILI Alba e dedicata per il secondo anno a Claudio Agosti, volontario molto legato all’associazione.

L’iniziativa porta il suo nome per il contributo concreto che Agosti ha dato nel tempo, in particolare nel sostenere le attività rivolte alle persone con disabilità. Appassionato di fotografia e sport, è stato tra i fondatori del Panathlon Club Alba e di AbiliSemper, realtà impegnata nella promozione dello sport inclusivo.

Il titolo della manifestazione racconta già il suo significato: quattro sono le tracce lasciate sulla neve, due degli atleti e due di chi li accompagna, tra istruttori e volontari. Un’immagine che restituisce bene lo spirito della giornata, costruita sulla collaborazione e sulla fiducia.

La mattinata è iniziata a Limone 1400, con ritrovo presso la casetta di SportABILI Alba, punto di riferimento per atleti e famiglie. Dopo le operazioni di preparazione della pista, curate dagli istruttori, e la sistemazione dei volontari lungo il tracciato e agli impianti di risalita, la gara ha preso il via alle 10, come previsto.

Uno dopo l’altro, gli atleti si sono cimentati nello slalom tra le porte, accompagnati dagli istruttori, tra applausi e incoraggiamenti. Ogni discesa ha restituito energia e partecipazione, con i ragazzi protagonisti di una prova vissuta con entusiasmo e soddisfazione, davanti a dirigenti, volontari e familiari.

Un appuntamento che, oltre al valore sportivo, conferma la capacità dello sport di diventare spazio di inclusione e relazione, mantenendo vivo il ricordo di chi ha contribuito a costruirlo.