"Senza te": a Mondovì un gruppo di auto mutuo aiuto per chi ha perso una persona cara

C'è un posto a Mondovì dove si può piangere senza vergogna, ricordare chi non c'è più senza essere giudicati, e scoprire che il dolore, anche il più devastante, si può imparare a portare. Si chiama "Senza te", ed è il gruppo di auto mutuo aiuto dedicato al lutto promosso dall'Associazione di Volontariato GRANDA A.M.A.

A frequentarlo sono persone che hanno subito una perdita devastante: la morte di un figlio, di un coniuge, di una persona amata. Persone che si sono ritrovate a fare i conti con un vuoto che sembra incolmabile, con giorni in cui tutto perde senso e il buio sembra non avere fine.

Il gruppo si riunisce ogni quindici giorni, nel completo anonimato, in un locale messo a disposizione dal Comune di Mondovì. La partecipazione è gratuita. Non si tratta di una terapia, ma di uno spazio umano e autentico, dove si può parlare del proprio dolore, ascoltare le esperienze degli altri e sentirsi, finalmente, meno soli.

"Sapere di non essere soli, poter condividere con altre persone l'evento tremendo del lutto, è una piccola luce che ci aiuta a sopravvivere e poi a convivere con l'assenza delle persone che abbiamo tanto amato", raccontano dall'associazione. "Il dolore nessuno ce lo toglie, ma impariamo a gestirlo."

Se ti senti travolto dalla tristezza, se la vita ti sembra priva di senso, se hai la sensazione di essere caduto in un buco nero senza fondo, "Senza te" ti aspetta a braccia aperte, così come ogni membro del gruppo è stato accolto quando ne aveva più bisogno.

Per informazioni contatta Mirella al 335/6849239.