A Gallo Grinzane, doppio appuntamento Fidas per la donazione di sangue: due mattinate dedicate alla solidarietà

Un fine settimana interamente dedicato al dono del sangue. La Fidas Adsp propone due giornate di raccolta che riportano al centro un gesto essenziale per la comunità, capace di tradursi in un sostegno concreto al sistema sanitario.

Gli appuntamenti sono fissati per sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, dalle 8 alle 11.30, nei locali di piazza della Chiesa 7, a Gallo Grinzane. Due mattinate pensate per offrire ai donatori abituali e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta l’opportunità di contribuire in modo diretto.

“Donare sangue significa prendersi cura degli altri in modo semplice ma decisivo”, è l’appello rilanciato dal capogruppo Franco Sampò, che invita a una partecipazione consapevole e diffusa.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 335 6005453, così da garantire una gestione ordinata delle presenze.