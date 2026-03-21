Celle Macra: il Comune indice un concorso di illustrazioni sui "Mestieri in viaggio"

Nell'ambito del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato nell'ambito del PNRR, il Comune di Celle di Macra - Comune capofila del progetto finanziato all’interno del PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1), indice un concorso di illustrazioni sui mestieri itineranti della Valle Maira dal titolo “Mestieri in viaggio”.

Il tema del concorso è la valorizzazione e la divulgazione della memoria storica della Valle Maira attraverso la rappresentazione dei mestieri itineranti che si sono sviluppati tra il XVIII e il XX secolo.

Dal particolare all’universale: partendo da un patrimonio storico e culturale fortemente radicato nella Valle Maira, il concorso intende valorizzare il territorio attraverso uno sguardo aperto, inclusivo e contemporaneo, capace di restituire nuova vita e nuove interpretazioni a temi legati alla memoria, al lavoro e all’identità delle comunità montane.

Il concorso è rivolto a un pubblico nazionale e internazionale dai 16 anni in su.

Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, manuale o digitale. Non sono ammesse opere realizzate con l'AI.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Sono previsti due premi: un premio della Giuria del valore di € 500 in denaro ed un premio del pubblico votante on line di € 200 in denaro.

Le opere dovranno pervenire entro il 5 aprile 2026.

Le votazioni si terranno on line a partire dal 20 aprile 2026 fino al 15 maggio 2026.