Bra, è primavera e sbocciano i fiori su un muro di via Bonino

È primavera! A darne l’annuncio è un murale di fiori colorati in via Bonino. Lo sanno bene studenti e genitori che, al mattino presto, percorrono la strada a piedi per accompagnare i propri figli a scuola.

Mentre si sta sempre di più diffondendo la concezione di una nuova espressione artistica, denominata street art (arte di strada), quella del murale fiorito di via Bonino è un’opera che ha anticipato di gran lunga i tempi e colorato già tante stagioni con le forme di una rigogliosa primavera.

Armonia allo stato puro. Adesso, salire in via Barbacana, dove è abbarbicata la Scuola Media “Giovanni Piumati”, o scendere dalla via che porta all’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”, è un vero piacere.

Arrivati ad un certo punto, sembra di passare attraverso un piccolo giardino, gradevole allo sguardo che non resta indifferente all’arte ed alla bellezza.

L’estro dell’artista che ha dato origine a questo spettacolo, risponde a quello di Isabella Cullari. Nell’originale tavolozza, ha dato prova di grande creatività, trasformando un luogo comune, un luogo di transito, in un originale angolo fiorito. Un murale che profuma di autentica passione.