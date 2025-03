Turismo 2024 da record: in Granda 1,1 milioni di arrivi e 2,6 milioni di presenze

Turismo da record in Piemonte nel 2024: la regione conta 6,28 milioni di arrivi (+3,6%) e 16,89 milioni di presenze (+4,1% rispetto al 2023), con un boom da USA e Cina. Lo certificano i dati dell'Osservatorio Turistico Regione Piemonte, che evidenziano la spinta della domanda internazionale (+5%), portando la quota totale dei pernottamenti di stranieri al 53% del totale. I principali mercati europei di riferimento - Germania, Francia e Belgio - consolidato la loro posizione.

CREDONO SUD EST ASIATICO E GIAPPONE

"Nel turismo - ha sottolineato il presidente Alberto Cirio - l'unico giudice sono i turisti, che aumentano: cresciamo più della media nazionale, vengono più persone e si fermano più a lungo. Crescono quei mercati come il Sud Est asiatico ed il Giappone, su cui stiamo investendo risorse importanti". "Il turismo rappresenta il 10% del Pil: nel settore trovano occupazione tanti giovani" ha concluso il governatore.

GLI OBIETTIVI 2025

A fargli eco l'assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli: "Il Piemonte risulta la regione più ricercata: siamo capaci non solo di raggiungere il successo, ma di preservare i numeri raggiunti". "Uno degli obiettivi 2025 è l'unione delle aziende turistiche locali delle province dell'Alto Piemonte - Novara, Vercelli, Biella e Laghi - per essere più competitivi e capaci di rispondere alle esigenze dei mercati" ha concluso.

CARLEVARIS: "CRESCITA COSTANTE E PIANIFICATA"

A tracciare la traiettoria per il futuro il presidente del CdA di Visit Piemonte Beppe Carlevaris: "Non dobbiamo farci prendere dall'ansia da prestazione: la crescita deve essere costante, pianificata e di qualità". "La stagione sciistica 2024/2025, nata con grande difficoltà, sta registrando arrivi in aumento dall'estero: Alagna Valsesia oltre 22%; Sestriere oltre +15%; Bardonecchia circa 25%; Limone Piemonte oltre il 20%".

BENE I PONTI DI PRIMAVERA

La nostra regione è una meta attrattiva per le vacanze di primavera 2025: Torino si conferma la scelta principale, seguita dal Lago Maggiore. Si tratterà di soggiorni di un weekend o weekend lungo: la maggior parte dei vacanzieri spenderà meno di 500 euro.

I DATI ATL PER ATL

Analizzando movimenti turistici nei territori delle Agenzie Turistiche Locali (ATL), emerge una crescita diffusa in quasi tutte le aree territoriali. Quello relativo a Turismo Torino e Provincia si conferma il territorio con il maggior numero di visitatori, registrando quasi 2,89 milioni di arrivi e oltre 7,58 milioni di presenze, con un incremento del +5,7% negli arrivi e +6,9% nelle presenze rispetto al 2023. Segue il distretto turistico dei Laghi. Anche le Langhe Monferrato Roero confermano un andamento positivo, con oltre 690mila arrivi (+4%) e 1,5 milioni di presenze (+5.1%). Terre dell'Alto Piemonte registra una crescita con 530mila arrivi e 1,2 milioni, mentre nell'ATL del Cuneese - che si colloca al secondo posto per crescita percentuale - si contano 420mila arrivi (+5.1%) e quasi 1,08 milioni di presenze (+6.2%).

Insieme considerate le due Atl cuneesi valgono 1,1 milioni di arrivi e 2,6 milioni di presenze.

TORINO REGINA DEI GRANDI EVENTI

Torino si è ormai affermata come una delle destinazioni principali per eventi di portata internazionale. Nel periodo estivo boom di presenze per il KappaFuturFestival, mentre a novembre per le Atp Finals. "Nel capoluogo - ha sottolineato l'assessore Mimmo Carretta - lo sforzo importante è stato spalmare gli eventi su 365 giorni l'anno. Prima era una città che viveva di picchi: abbiamo lavorato per sviluppare un palinsesto annuale in grado di valorizzare le diverse espressioni culturali e attrattive della città".

PIEMONTE META DEL "WEDDING"

Il Piemonte si afferma sempre più come una delle mete più ambite per i matrimoni di coppie straniere. Secondo i dati diffusi da Italy for Weddings, nel 2024 la regione ha ospitato oltre mille cerimonie (+10,5%).

Questo segmento del turismo ha generato 148mila pernottamenti, con un aumento del

+22,4%, e un impatto economico di 68,5 milioni di euro, in crescita del +12,2%. Le destinazioni preferite sono le colline delle Langhe e del Monferrato, i panorami dei laghi Maggiore e d'Orta, fino ai castelli medievali e dimore storiche.

CRESCONO LE CAMERE

Negli ultimi 10 anni - il totale delle camere è cresciuto del 57,3% e il numero complessivo di posti letto è passato da 196.255 a 304.433 (+55,1%).