Messer Tulipano torna a Pralormo e porta i suoi fiori anche a Cuneo

È scattato il conto alla rovescia per la 26ª edizione di Messer Tulipano, la colorata manifestazione che anche quest'anno si terrà al Castello di Pralormo. Ma quest'anno la festa dei tulipani va oltre il parco storico e arriva direttamente in città: la Contessa di Pralormo ha donato 3mila bulbi a Cuneo, posizionati accanto al Municipio, nel giardino del Santuario degli Angeli, in piazza Galimberti, in via Roma, nel piazzale della Libertà e in contrada Mondovì.

“Preziosi bulbi che riceviamo dal 2021 - spiega l’assessore al Verde del Comune di Cuneo, Gianfranco De Michelis -, che ci permettono di abbellire la nostra città. Un evento che accoglie molti nostri residenti e non solo. Permettendoci di assistere alla fioritura dei tulipani”. “Un tesoro per il nostro territorio - così il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo -. Una manifestazione in cui crediamo molto, un evento con cui diamo il benvenuto alla primavera”.

Altri 4mila bulbi sono stati donati alla città di Chieri: si potranno ammirare presso l'aiuola della biblioteca civica, alla rotonda di Porta Torino e negli spazi verdi di via Monti.

Appuntamento dal 28 marzo al 26 aprile con il piantamento di oltre 130mila tulipani, tra cui una collezione di esemplari botanici e un percorso nel sottobosco delle varietà "antenate": tulipani nati nei boschi, soprattutto in Asia, alti dai 15 ai 20 centimetri. Tra i protagonisti anche un tulipano speciale, il Princess Elisabetta, dedicato alla regina Elisabetta II d'Inghilterra.

La manifestazione coinvolgerà tutto il parco progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, con grandi prati e aiuole dalle forme morbide che non alterano l'impianto storico, arricchito da giacinti, narcisi e muscari.

Per i più curiosi, una selezione di tulipani piantati in cassette olandesi: il 'fior di giglio' dal gambo sottile e dai petali appuntiti, i 'viridiflora' dal curioso color verde, i 'famiglietta' a mazzetto su un unico stelo, i 'parroquet' dai petali spettinati e i 'frills' dai petali frastagliati. Un'area sarà dedicata ai narcisi, mentre muscari blu e pervinche faranno da cornice ai laghetti e allo stagno.

Novità di quest'anno è la mostra "Solofiori" all'interno dell'Orangerie del Castello, curata dalla storica dell'arte Marcella Pralormo: dipinti, carnets di viaggio e sculture dedicati ai fiori, con opere di maestri dell'acquerello come Anna Lequio e Stefano Faravelli, degli artisti naturalisti Cristina Girard e Anna Regge e del pittore ad olio Paolo Galetto. In programma anche un percorso di arte e benessere meditativo nei giorni 8 e 16 aprile dalle 18.30 alle 20.30.

Nella serra antica, arrivata da Parigi, si potrà ammirare una collezione di orchidee e il tulipano nero "Queen of the night". I visitatori potranno fare un pic-nic accanto a un viale di ciliegi giapponesi in fiore, mentre un viale dedicato ai più piccoli permetterà di scoprire le numerose specie di uccelli del parco. Spazio anche alle esibizioni dei gruppi di rievocazione storica Historia Subalpina (12 aprile) e Nobiltà Sabauda (19 aprile).

Mercoledì 1 aprile Messer Tulipano approderà anche a Torino: a partire dalle 17.30, in piazza Emanuele Filiberto, si potranno ammirare oltre 3mila bulbi sparsi per le aiuole.

L'evento si svolge con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Comune di Pralormo, con partner quali Gtt, la Camera di Commercio, Reale Mutua, Intesa Sanpaolo, Acqua San Bernardo, la Centrale del Latte, Monge e l'azienda Fantolino.

La manifestazione è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì ore 10-18, sabato, domenica e festivi ore 10-19. All'interno, una zona shopping dedicata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche.