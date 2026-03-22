Giornata Mondiale dell’Acqua, quest'anno il tema è "Water and Gender"

Oggi, domenica 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza vitale di questa risorsa e la necessità di una sua gestione equa e sostenibile.



Per il 2026, la campagna internazionale sceglie il tema “Water and Gender”, accompagnato dal messaggio “Where water flows, equality grows”. L’attenzione è rivolta al legame tra acqua e parità di genere: in molte parti del mondo, infatti, la mancanza di accesso a servizi idrici sicuri colpisce in modo sproporzionato donne e ragazze, influenzando salute, istruzione, sicurezza e opportunità economiche. L’accesso all’acqua e la sua qualità rappresentano elementi centrali non solo per la tutela ambientale, ma anche per il benessere sociale, con impatti che si riflettono in modo differenziato su gruppi e contesti diversi. Il tema dell’equità, al centro dell’edizione 2026, richiama l’importanza di una gestione della risorsa che sia attenta alle esigenze di tutti, promuovendo partecipazione, consapevolezza e responsabilità condivisa.



In questo contesto globale, anche Arpa Piemonte svolge un ruolo fondamentale nella tutela e nella conoscenza delle risorse idriche del territorio.

L’Agenzia contribuisce a questo obiettivo attraverso un sistema integrato di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque, basato su una rete di circa 400 stazioni pluvio-idrometriche, centinaia di punti di controllo delle acque superficiali e sotterranee e migliaia di campionamenti e analisi ogni anno.



In un’ottica di continuo miglioramento, Arpa Piemonte è inoltre impegnata nel potenziamento e ammodernamento della rete di monitoraggio quantitativo: sono previste l’installazione di tre nuove stazioni idrometriche su alcuni torrenti della provincia di Alessandria, la realizzazione di 11 nuovi pozzi per il monitoraggio della falda profonda, la strumentazione di 10 sorgenti chiave sul territorio piemontese e il progressivo aggiornamento degli idrometri con la più recente tecnologia radar.



I dati raccolti costituiscono una base fondamentale per la conoscenza dello stato della risorsa e per il supporto alle decisioni pubbliche.

Accanto alle attività di monitoraggio, l’Agenzia è impegnata nel supporto tecnico-scientifico alla definizione del nuovo Piano di Gestione del Distretto del fiume Po (4° ciclo 2027–2033), contribuendo alla valutazione delle pressioni e all’individuazione delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti a livello europeo dalla Direttiva 2000/60/CE.

Fondamentale è anche il ruolo del sistema di previsione e gestione della risorsa idrica, attraverso strumenti operativi come il bollettino idrologico mensile e settimanale , che forniscono informazioni aggiornate su disponibilità, criticità e scenari evolutivi, a supporto delle decisioni in ambito irriguo, ambientale e di protezione civile.



In un contesto caratterizzato da crescente variabilità idrologica, riduzione delle riserve e aumento della frequenza degli eventi estremi, Arpa Piemonte promuove una cultura dell’acqua fondata su conoscenza, innovazione e inclusione, in linea con i principi della sostenibilità.

La Giornata Mondiale dell’Acqua è l’occasione per pensare alla tutela della risorsa idrica come una responsabilità condivisa, che richiede il contributo integrato e concertato di istituzioni, comunità e cittadini per consentire un futuro più resiliente ed equo anche in aree tradizionalmente ricche d’acqua come il Piemonte.