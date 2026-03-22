Il Consorzio Irriguo Bealera Maestra al Forum "Valore Acqua per l'Italia" di Roma: "Ogni euro investito ne restituisce sei"

Il Consorzio Irriguo Bealera Maestra, guidato dal presidente e sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio, ha preso parte alla settima edizione del Forum "Valore Acqua per l'Italia", con la presentazione del relativo Libro Bianco all'Acquario di Roma lo scorso 18 e 19 marzo. L'evento, organizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Utilitalia, ha riunito esperti e leader del settore per discutere dell'urgenza di nuove strategie per la resilienza idrica in Italia.

"Sono onorato di questo invito a un evento internazionale così importante", ha dichiarato il presidente Claudio Ambrogio. "Siamo orgogliosi di aver realizzato, con i tecnici dello Studio PD, un progetto di razionalizzazione dell'acqua che ha già dato risultati positivi per il nostro territorio. L'intervento di Saroj Kumar Jha, direttore Globale del Dipartimento Acqua del Gruppo Banca Mondiale, mi ha colpito particolarmente: ogni euro investito sul territorio ne restituisce sei di ricaduta positiva, con un grande impatto economico, ambientale e sociale."

Il Libro Bianco "Valore Acqua per l'Italia" analizza gli investimenti e le tecnologie per la circolarità della risorsa idrica, proponendo un decalogo per una sua gestione sostenibile. Il rapporto evidenzia l'urgenza di nuove politiche e investimenti per la resilienza idrica nel nostro Paese, confermando come la filiera idrica estesa rappresenti un pilastro fondamentale per il PIL italiano, con un valore che supera i 383 miliardi di euro.

"Garantire un futuro più sostenibile per le nostre comunità e per il nostro territorio è una priorità per il Consorzio", ha concluso il presidente Ambrogio. "Siamo impegnati a lavorare in questa direzione ogni giorno."