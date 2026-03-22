Saluzzo, riapre il "Tastè" sotto il loggiato del Castello: la gestione affidata a "Voci Erranti"

Lo spazio "Tastè", uno dei locali più caratteristici e pittoreschi della città, situato sotto il loggiato dell'Antico palazzo comunale in Salita al Castello, riapre nei fine settimana. Il Comune ha affidato la gestione all'associazione-cooperativa "Voci Erranti", con cui prende avvio una seconda fase di sperimentazione.

Il sodalizio gestisce già da settembre lo "Spaccio bistrò" a "Il Quartiere" (ex caserma Musso di piazza Montebello) ed è da tempo impegnato in progetti di reinserimento sociale all'interno del carcere "Morandi" di Saluzzo, tra cui un biscottificio, un orto, corsi e spettacoli teatrali, oltre alla gestione del "Caffè Intervallo" nel Teatro "Milanollo" di Savigliano.

In questa fase iniziale il bar è aperto il sabato e la domenica, indicativamente dalle 10 alle 18, con possibilità di aperture straordinarie e variazioni di orario.

"Anche in questo caso – spiega il sindaco Franco Demaria – come già per 'Lo Spaccio' a 'Il Quartiere', il progetto ha finalità sociali e non mira esclusivamente al profitto. L'iniziativa consente alla città di avere un presidio nell'alto centro storico durante i fine settimana, con servizi igienici a disposizione di visitatori e turisti, la valorizzazione di prodotti del territorio ed eccellenze a km zero e l'opportunità, per persone appartenenti a categorie svantaggiate, di sperimentarsi in un'attività lavorativa e acquisire competenze".

Dopo una prima fase di avvio, le proposte di "Tastè" saranno progressivamente ampliate. "Già oggi siamo disponibili anche per aperitivi – spiegano da "Voci Erranti" – con taglieri di salumi e formaggi del territorio. Abbiamo inoltre in programma eventi musicali e reading teatrali a partire dall'estate, con orari estesi per valorizzare appieno la splendida cornice in cui si trova il locale".