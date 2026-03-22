Prato Nevoso, sindaci e amministratori di Cuneo e Savona in pista per la solidarietà: vince il sindaco di Marmora

Si è svolta giovedì 19 marzo sulle piste di Prato Nevoso la prima edizione di “Un Comune Obiettivo – La gara che unisce”, evento che ha visto protagonisti sindaci e amministratori delle province di Cuneo e Savona in una sfida di slalom gigante all’insegna della solidarietà e della collaborazione tra territori.

All’iniziativa, ideata dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e dal presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, hanno preso parte numerosi amministratori locali, tra i quali il vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti e il consigliere Pietro Danna. A imporsi nella classifica assoluta è stato il sindaco di Marmora, Roberto Colombero, con il tempo di 39.79.

L’evento, patrocinato dalle Regione Piemonte e Regione Liguria, oltre che da ANCI Piemonte e ANCI Liguria, ha rappresentato un unicum a livello nazionale, unendo simbolicamente mare e montagna e rafforzando il legame tra comunità diverse ma complementari.

La giornata si è aperta con la partecipazione di atleti con disabilità, grazie al supporto dell’associazione Discesa Liberi, sottolineando il forte valore inclusivo dell’iniziativa. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e dell’Istituto Giannina Gaslini, a sostegno delle attività di ricerca e cura.

«Abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre la competizione: un momento di unione tra amministratori e territori diversi, con un obiettivo solidale concreto. La risposta è stata straordinaria e ci incoraggia a proseguire su questa strada», ha dichiarato il presidente Robaldo.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di condivisione e impegno sociale, confermando il valore dello sport come strumento di coesione e solidarietà tra istituzioni e comunità.