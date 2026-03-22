Valle Grana, i volontari AIB ripuliscono il Torrente Grana e il Rio Freddo: sei under 20 in prima linea [FOTO]

Sabato 21 marzo, i volontari della squadra Antincendi Boschivi di Cervasca, guidati da Luca Chiapale e Francesco Loto, hanno effettuato un intervento sul Torrente Grana e sul Rio Freddo.

Nove operatori (di cui 6 under 20 e tutti della Valle Grana), entrati in azione di primo mattino, sono stati impegnati a rimuovere la vegetazione spontanea presente nell’alveo

L’operazione era necessaria per garantire il regolare deflusso delle acque e prevenire situazioni di pericolo idrogeologico visto che l’alveo del corso d’acqua presentava accumuli di materiale vegetale, rovi, detriti e sporcizie.

L’intervento è consistito nella rimozione di piante infestanti, rovi e arbusti, nell’asportazione di materiale sedimentato e di rifiuti che compromettevano la sezione di deflusso e nel ripristino delle condizioni di normale scorrimento delle acque.

“Enorme gratitudine ai volontari dell’AIB che hanno operato per ripulire e mettere in sicurezza il nostro territorio. Un vero e proprio regalo alla nostra Comunità!” Queste le parole dell’assessore Isoardi che in prima persona ha collaborato con i volontari.