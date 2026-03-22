A Limone piste aperte fino al 12 aprile: Anas posticipa la chiusura totale del Tenda

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 16 marzo.

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Anas ha accolto la richiesta di posticipare la chiusura totale del Tunnel di Tenda prevista per il 7 aprile, quindi subito dopo Pasqua.

Ma le piste, a Limone Piemonte, chiuderanno il 12. Per cui la richiesta è quella di consentire il transito fino a quella data. Con lo stop dal giorno 13 al giorno 27 aprile.

Si è fatto portavoce delle istanze del territorio il Comitato di monitoraggio e in particolare il suo presidente Luca Robaldo.

"Come noto, il territorio e le attività economiche della Valle hanno già dovuto sostenere negli anni passati disagi rilevanti a causa della prolungata chiusura del traforo. Considerato che il differimento proposto riguarderebbe soltanto pochi giorni, si confida che la richiesta possa essere accolta, consentendo così di limitare ulteriori ricadute negative sulle comunità locali e sulle attività turistiche ancora operative in questo ultimo periodo della stagione sciistica".

La richiesta, come anticipato, è stata accolta. E Limone Piemonte potrà chiudere la sua straordinaria stagione con il tunnel aperto fino al 12 aprile.