Saluzzo, minoranze all’attacco sull’Ala ottocentesca di piazza Cavour

Ad un anno esatto dall’interrogazione sull’Ala di ferro di Piazza Cavour, con la quale si chiedeva un impegno dell’amministrazione a fronte di un evidente degrado del bene, le minoranze tornano all’attacco.

Lo fanno con una formale diffida al sindaco, chiedendogli di adempiere urgentemente agli obblighi a tutela del bene e che la legge gli impone.

Anche la Sovrintendenza alle Belle arti é stata per questo coinvolta.





“Da tempo - scrivono i consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio - sono state segnalate diffuse criticità, con infiltrazioni d’acqua, deterioramento della copertura e sembrerebbe della struttura, con quadri elettrici esposti e parte vetrata parzialmente assente o rotta”.

Dopo dodici mesi senza aver ricevuto riscontri, con un degrado che sembrerebbe aggravarsi di giorno in giorno, le minoranze non ci stanno e denunciano la situazione.



“Non saremo complici dell’inerzia di questa amministrazione - affermano i sei consiglieri -. Di fronte al pericolo di deterioramento irreparabile di un bene prezioso, amato dai saluzzesi come luogo di mercato, ma anche di festa e socialità risalente alla seconda metà dell’ ‘800, diciamo basta: pretendiamo atti concreti e non più rinviabili. Vogliamo davvero perdere – si chiedono retoricamente gli esponenti dell’opposizione - questo bene storico, patrimonio di tutta la comunità?”

Il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) sembrerebbe molto chiaro nell’evidenziare le responsabilità di chi abbia in carico un bene monumentale e lo trascuri. Se non lo facesse il Comune potrebbe subentrare addirittura la Sovrintendenza, con la conseguente possibile individuazione di responsabilità non solo erariali, ma anche più gravi in capo al sindaco.