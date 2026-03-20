La Provincia di Cuneo incontra gli imprenditori di Confapi: focus su viabilità, infrastrutture e programmazione futura

Si è svolto ieri, giovedì 19 marzo, nella sala del Consiglio di Confapi Cuneo, l’incontro tecnico tra il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e il Consiglio Direttivo dell’associazione delle piccole e medie imprese, guidato dal presidente Massimo Marengo. Un confronto dedicato a fare il punto sugli interventi realizzati sulla rete viaria provinciale nel corso del mandato amministrativo 2022-2026 e a illustrare la programmazione delle opere previste per i prossimi anni.

Introdotto dalla direttrice Chiara Carlini, il presidente Robaldo nel suo intervento ha presentato un quadro puntuale delle entrate e delle uscite dell’ente, spiegando i criteri adottati nella definizione delle priorità e illustrando le scelte compiute per garantire interventi efficaci, sostenibili e duraturi nel tempo. Al centro di questo suo primo mandato, ha ricordato, sono stati posti temi strategici come infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica, transizione ecologica e sostegno alle aree interne, con l’obiettivo di cercare di rendere la Provincia un ente capace di dialogare in modo costante e costruttivo con tutti gli attori del territorio.

Il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, ha espresso apprezzamento per la disponibilità al confronto ringraziando il presidente Robaldo: “Per aver scelto di condividere con gli imprenditori presenti un aggiornamento così dettagliato e trasparente. Ha dimostrato grande capacità di ascolto e una profonda competenza nella conoscenza dei temi che riguardano da vicino il nostro tessuto produttivo. È un presidente giovane, pragmatico e profondamente radicato nel territorio cuneese”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo su infrastrutture, mobilità e sviluppo locale, temi centrali per la competitività delle imprese e per la qualità della vita dell’intera comunità provinciale.