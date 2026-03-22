Dove scorre l'acqua nasce l'uguaglianza: il contributo di Ksb Italia alla giornata mondiale dell'Acqua 2026

Millequattrocento chilometri di sabbia e roccia separano In Salah dall’oasi di Tamanrasset, nel cuore profondo del deserto del Sahara in Algeria. Un vuoto che per secoli ha dettato ritmi di sopravvivenza durissimi, colmati oggi da un’opera ingegneristica senza precedenti e da una visione che parla di parità. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, KSB Italia S.p.A. sceglie di raccontare il progetto con Ilaria Compagnoni, la professionista che ha coordinato il cuore tecnologico di una delle più grandi sfide idriche del pianeta, incarnando perfettamente il tema ONU 2026 "Water and Gender - Where water flows, equality grows".

Venticinque anni di innovazione al servizio dell'acqua

A settembre di quest'anno, Ilaria Compagnoni festeggerà 25 anni in KSB Italia S.p.A., un traguardo che riflette un percorso di crescita costante nel segmento valvole. Oggi, nel suo ruolo di supporto tecnico e commerciale per le vendite export e parte del team valvole Italia, gestisce la fornitura di soluzioni customizzate per le filiali estere, portando l'eccellenza tecnologica italiana in tutto il mondo.

"La tecnologia odierna permette di rendere una risorsa finita e vitale gestibile in modo quasi invisibile ed efficiente. Le reti idriche intelligenti non sono più il futuro, ma il presente: pompe e valvole ottimizzate riducono gli sprechi e i consumi energetici, trasformando infrastrutture passive in sistemi predittivi che tutelano l'ambiente." – Ilaria Compagnoni, TSS-IT Valves & Export Sales KSB Italia S.p.A.

Il progetto ADE-Tamanrasset: l'acqua che genera uguaglianza

Uno dei contributi più significativi di Ilaria Compagnoni nel suo percorso aziendale è legato al grande progetto ADE-Tamanrasset in Algeria. Un'opera ingegneristica senza precedenti: una condotta di 1.400 km (di cui 750 km di tratta principale) che attraversa il deserto del Sahara per portare acqua potabile di origine fossile da In Salah fino all'oasi di Tamanrasset, situata a 1.320 metri di altitudine.

Il progetto, avviato nel 2008 e pienamente operativo dal 2022, garantisce oggi 50.000 metri cubi d'acqua al giorno, con l'obiettivo di raggiungere i 150.000 metri cubi d’acqua entro il 2030. KSB Italia S.p.A., con il coordinamento tecnico-commerciale di Ilaria Compagnoni, ha fornito un pacchetto di circa 1.400 valvole ad altissime prestazioni (modelli KSB KHG, ISORIA, SGO), capaci di resistere alle estreme pressioni necessarie per superare i dislivelli del deserto.

"L'accesso sicuro all'acqua è il primo motore dell'emancipazione femminile. - afferma Ilaria Compagnoni - Oltre un miliardo di donne manca di questo servizio. Portare l'acqua nel profondo sud algerino ha significato liberare tempo e risorse per l'istruzione e la salute, permettendo all'uguaglianza di crescere laddove prima c'era solo siccità."

Un messaggio per le nuove generazioni

In un settore storicamente maschile, Ilaria Compagnoni rappresenta un modello basato sulla competenza. Il consiglio per i giovani è chiaro: "Non abbiate timore. Il settore idrico sta vivendo una rivoluzione digitale e sostenibile che richiede nuova sensibilità e responsabilità. La gestione dell'acqua non riguarda solo tubi o valvole o pompe, ma tocca anche temi come la resilienza climatica, la salvaguardia ambientale e i diritti civili. La vostra visione è un punto di forza indispensabile per il progresso."

Dettagli tecnici del progetto ADE-Tamanrasset in Algeria

- Estensione: 750 km di pipeline nel deserto del Sahara.

- Infrastruttura: 24 pozzi e 6 stazioni di pompaggio centrali.

- Tecnologia KSB Italia: valvole a sfera KHG (fino a 40 bar), valvole a farfalla ISORIA, valvole saracinesche SGO e valvole di ritegno Dual Plate.

- Impatto: fornitura idrica per una regione vasta quanto la Francia, precedentemente priva di risorse stabili.

Informazioni su KSB Italia S.p.A.

Il Gruppo KSB è uno dei principali fornitori mondiali di pompe, valvole e sistemi innovativi e all’avanguardia. In Italia, l'azienda si distingue per la capacità di integrare l'eccellenza manifatturiera con una visione orientata alla sostenibilità e alla digitalizzazione delle reti idriche globali.

