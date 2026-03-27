“Nenè e alla fine arriva Sofia”: presentato a Roccavione il libro di Nives Forza

Giovedì 26 marzo, alle 16, presso la Biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si è tenuta la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.

L’incontro ha rappresentato un bel momento aperto alla cittadinanza, dedicato alla lettura, alla cultura e alla solidarietà, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino il libro di favole dell’autrice e condividere un pomeriggio di confronto e partecipazione.

L’iniziativa ha unito la promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale: le donazioni raccolte saranno devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo, realtà impegnata in un’importante attività sul territorio.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato