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Attualità | 27 marzo 2026, 17:00

“Nenè e alla fine arriva Sofia”: presentato a Roccavione il libro di Nives Forza

L’iniziativa ha unito la promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale: le donazioni raccolte saranno devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo

“Nenè e alla fine arriva Sofia”: presentato a Roccavione il libro di Nives Forza

Giovedì 26 marzo, alle 16, presso la Biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si è tenuta la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.

L’incontro ha rappresentato un bel momento aperto alla cittadinanza, dedicato alla lettura, alla cultura e alla solidarietà, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino il libro di favole dell’autrice e condividere un pomeriggio di confronto e partecipazione. 

L’iniziativa ha unito la promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale: le donazioni raccolte saranno devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo, realtà impegnata in un’importante attività sul territorio.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato

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