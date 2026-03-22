GINNASTICA ARTISTICA / Serie C interregionale: la cuneese Hadouz in gara a Fermo nonostante un problema alla schiena

Alla seconda prova del Campionato Interregionale di Serie C di Ginnastica Artistica Femminile, svoltasi oggi presso la palestra Appoggetti di Fermo, la cuneese Sara Hadouz ha dimostrato carattere e determinazione. La ginnasta della Cuneoginnastica, in prestito alla SSD Palladium di Ragusa, ha affrontato la competizione nonostante un dolore alla schiena che ne ha condizionato la prestazione, gareggiando comunque su tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Il team, composto da quattro ginnaste, ha eseguito un buon programma, ma alcune piccole imprecisioni hanno negato il podio, risultato che restava comunque alla loro portata.

"Nonostante la soddisfazione per la prestazione, resta un piccolo rammarico per il risultato mancato", ha commentato il tecnico Daniele Pellegrino. "Ci sarà ancora una terza prova tra tre settimane a Montevarchi, dove l'obiettivo sarà puntare al podio".