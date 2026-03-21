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Solidarietà | 21 marzo 2026, 08:39

A Bene Vagienna un evento speciale per sostenere i minori affetti da rare patologie: il torneo di Calcio over 50 e 60 organizzato da Dinamo Camp

Ci sarà anche il Comune insieme all’Asd Benese per sostenere l’iniziativa di sabato 28 marzo che si terrà su due campi di gioco, all’insegna della serenità, del sorriso e della gioia di vivere

A Bene Vagienna un evento speciale per sostenere i minori affetti da rare patologie: il torneo di Calcio over 50 e 60 organizzato da Dinamo Camp

Il Comune di Bene Vagienna e l'Asd Benese si uniscono per organizzare un evento sportivo di grande importanza. Sarà un torneo di calcio per gli over 50 e over 60 che si svolgerà sabato 28 marzo 2026, a partire dalle 9, nei due campi sportivi comunali.

L'obiettivo di questo evento è raccogliere fondi per l'Associazione Dinamo Camp, un'organizzazione no-profit che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, alle loro famiglie e a fratelli e sorelle.

 "La felicità di ogni bambino passa da questo", afferma il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio - "Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo progetto che offre una speranza di vita migliore a tanti bambini e famiglie. Invitiamo tutti a partecipare a questo torneo e a sostenere la Dinamo Camp".

 "La Dinamo Camp è un ambiente stimolante e protetto, dove i bambini possono socializzare, sperimentare, divertirsi e affrontare la vita senza barriere"- dichiara invece Ezio Dho, ambasciatore della Dinamo Camp, " L'associazione offre programmi di terapia ricreativa gratuiti, grazie ai fondi raccolti attraverso eventi come questo torneo."

 "Il nostro obiettivo è di garantire a ogni bambino la possibilità di vivere una vita piena e felice con un sorriso", afferma infine Stefano Calandri, dirigente dell'Asd Benese - "Siamo grati al Comune di Bene Vagienna per il sostegno e invitiamo tutti a unirsi a noi per questo evento speciale".

Cristiano Sabre

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