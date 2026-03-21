A Bene Vagienna un evento speciale per sostenere i minori affetti da rare patologie: il torneo di Calcio over 50 e 60 organizzato da Dinamo Camp

Il Comune di Bene Vagienna e l'Asd Benese si uniscono per organizzare un evento sportivo di grande importanza. Sarà un torneo di calcio per gli over 50 e over 60 che si svolgerà sabato 28 marzo 2026, a partire dalle 9, nei due campi sportivi comunali.

L'obiettivo di questo evento è raccogliere fondi per l'Associazione Dinamo Camp, un'organizzazione no-profit che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, alle loro famiglie e a fratelli e sorelle.

"La felicità di ogni bambino passa da questo", afferma il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio - "Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo progetto che offre una speranza di vita migliore a tanti bambini e famiglie. Invitiamo tutti a partecipare a questo torneo e a sostenere la Dinamo Camp".

"La Dinamo Camp è un ambiente stimolante e protetto, dove i bambini possono socializzare, sperimentare, divertirsi e affrontare la vita senza barriere"- dichiara invece Ezio Dho, ambasciatore della Dinamo Camp, " L'associazione offre programmi di terapia ricreativa gratuiti, grazie ai fondi raccolti attraverso eventi come questo torneo."

"Il nostro obiettivo è di garantire a ogni bambino la possibilità di vivere una vita piena e felice con un sorriso", afferma infine Stefano Calandri, dirigente dell'Asd Benese - "Siamo grati al Comune di Bene Vagienna per il sostegno e invitiamo tutti a unirsi a noi per questo evento speciale".