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La Benese in finale di Coppa Piemonte: mercoledì 25 marzo la sfida contro l'Orange Cervere a Mondovì
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Sport | 22 marzo 2026, 12:14

La Benese in finale di Coppa Piemonte: mercoledì 25 marzo la sfida contro l'Orange Cervere a Mondovì

Il Comune di Bene Vagienna e la società invitano tutta la cittadinanza al Piero Gasco. Il sindaco Ambrogio: "Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi", il presidente Pane: "Abbiamo bisogno del vostro sostegno"

La Benese in finale di Coppa Piemonte: mercoledì 25 marzo la sfida contro l'Orange Cervere a Mondovì

Mercoledì 25 marzo alle 21, al campo neutro del Piero Gasco di via Branzini 14 a Mondovì, la Benese scende in campo per la finale di Coppa Piemonte Provincia di Cuneo di Seconda Categoria contro l'Orange Cervere. Un traguardo storico per la squadra biancorossa di Bene Vagienna, che il Comune e l'ASD Benese vogliono celebrare con tutta la comunità, lanciando un appello affinché i tifosi siano numerosi sugli spalti a sostenere i propri colori.

"È un momento storico per la nostra squadra e per la nostra comunità", afferma il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio. "Siamo orgogliosi di poter sostenere i nostri ragazzi e ci aspettiamo il massimo da loro in campo. A tutti i cittadini diciamo: venite a tifare per la Benese, ne vale la pena."

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dell'ASD Benese, Gianni Pane: "La squadra ha lavorato duramente per arrivare a questo traguardo e merita il calore di tutta la comunità. Ci aspetta una partita difficile contro un avversario di valore, ma con il vostro sostegno potremo dare qualcosa in più."

Cristiano Sabre

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