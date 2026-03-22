domenica 22 marzo
Erblira Bici, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)
VOLLEY A1F. Si ferma la striscia positiva della Honda Cuneo Granda Volley, Vallefoglia passa per 1-3
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Volley | 22 marzo 2026, 19:39

VOLLEY A1F. Si ferma la striscia positiva della Honda Cuneo Granda Volley, Vallefoglia passa per 1-3

Non si chiude con una vittoria l'ultimo match casalingo delle Gatte di Tisci. Premiata MVP del match Erblira Bici, autrice di 28 punti

Erblira Bici, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)

Erblira Bici, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)

Si interrompe la striscia positiva della Honda Cuneo Granda Volley. Dopo cinque vittorie consecutive e l'ottimo inizio nei playoff di Challenge Cup, le Gatte cedono per 1-3 alle Tigri di Vallefoglia dopo oltre due ore di gioco e ben tre set finiti ai vantaggi. 

A parte il primo, chiuso 21-25 per le ospiti, gli altri parziali sono stati infatti combattutissimi: 25-27, 32-30 e 23-25. In ottica classifica, le biancorosse restano comunque al primo post del girone B nel cammino verso la coppa europea. Resta però il rammarico per il secondo set perso 25-27, che poteva indirizzare la partita verso il quinto parziale e permettere alle Gatte di conquistare così almeno un punto.

Bella partenza delle Gatte in avvio di partita: 4-0, con Koulisiani che fa la voce grossa a muro, e 6-3. Vallefoglia resta però in scia e rimette tutto in discussione, 6-6. Si procede in parità: primo scarto di Cuneo sul 12-10, recuperato dalle Tigri, che ora spingono per allungare: 14-17. Sul 16-19 inizia la rimonta biancorossa, arrivata fino a -1, 18-19, ma le ospiti hanno ingranato la marcia giusta e la chiude Bici 21-25.

Formazione confermate per il secondo set: inizio equilibrato, si lotta su ogni pallone e si procede in parità. È di Vallefoglia il primo squillo di tromba: break 12-14, ma Keene è sugli scudi: fast a segno e doppio ace, è 15-14 Cuneo. Le Tigri non mollano: si torna in parità, fino alla zampata in avanti delle biancorosse: 20-18, che spingono poi sul 24-21. Finale di set da brivido, con break delle ospiti che sembra riaprire tutto: 24-23. Bici sale in cattedra e Vallefoglia vince 25-27.

Sotto 0-2, le Gatte tentano di allungare fin da subito nel terzo parziale: 5-3, ma ancora una volta le Tigri recuperano. Nessuna formazione riesce a staccare l'altra: Cuneo tenta la fuga sul 13-11, ma le ospiti non si fanno distanziare: 14-14. Altro strappo in avanti delle biancorosse: 17-15 e allungo 20-16. Ma le Tigri sono ancora vive e arrivano fino a -1, 20-19 e 21-20. Omoruyi e Bici suonano la carica e le ospiti mettono la freccia: 21-22 e 23-24. Ora sono le biancorosse a riaprire tutto: 24 pari. Altro finale di set adrenalinico: i punti si rincorrono sul tabellone, entrambe le formazioni mettono il naso avanti e nessuna riesce a mettere la parola fine: la chiudono poi Keene e Marring per 32-30

Il quarto si apre con l'allungo di Vallefoglia: 3-7 e 6-9. Le Gatte hanno però sette vite e ancora una volta rimontano: 11-11, si procede così. è delle Tigri il primo scatto, 16-18. è Vallefoglia la prima a portarsi in zona check out: 19-21. Le Tigri allungano 21-23 e le Gatte a recuperare: 23 pari. è proprio su questa azione che si infortuna Bici scendendo da un salto a muro. A segno Candi e poi l'errore di Diop chiude 23-25.

Premiata MVP del match Erblira Bici, autrice di una super prestazione con 28 punti messi a segno. Per Cuneo non basta la buona performance di Diop con 25 punti e soprattutto una super Keene, che chiude con 17 punti, di cui 4 ace. In doppia cifra anche Rivero con 16 e Koulisiani, 12 punti di cui 8 muri.

Prossimo appuntamento per le Gatte lunedì 30 marzo in trasferta contro Bergamo. Fischio di inizio alle 20:00.  

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia, opposta Diop, centrali Keene e Koulisiani, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Bartolucci in diagonale con Bici, centrali Candi e Thokbuom, schiacciatrici Giovannini e Omoruyi, libero De Bortoli.

PRIMO SET

Gran partenza delle Gatte: apre il set Signorile al servizio ed errore Omoruyi, 1-0. Muro di Koulisiani, è subito break Cuneo, 2-0. Doppio muro di Koulisiani, 4-0. Serve Candi per sbloccare Vallefoglia, 4-1. Break Vallefoglia, 4-3, e subito risposta di Diop, 6-3. Vallefoglia però resta aggrappata: 6-6. 6-7 e coach Tisci ferma il gioco. Break delle Gatte che sfruttano gli errori delle avversarie, 8-7, poi ancora parità. Altro break delle biancorosse sul 12-10, chiuso dalle ospiti sul 14-14. Omoruyi a segno e Thokbuom sotto rete: 14-16. 14-17 e secondo time out Cuneo. 16-19 per Vallefoglia e break biancorosso: 18-19. Le Tigri non mollano e spingono per il 19-22 e 20-23. L’errore di Diop e il punto di Bici chiudono il set 21-25.

SECONDO SET

Formazioni confermate. Inizio in equilibrio, si procede in parità. Primo break delle Gatte sul 3-5, subito chiuso: 5-5. Si lotta su ogni pallone: break delle Tigri sul 12-14 e time out Cuneo. Doppio punto di Keene, che chiude il gap e allunga: 14-15. Muro di Koulisiani, 16-14, poi Bici pareggia i conti: 16-16. Ancora parità, poi break delle Gatte 20-18. Bici per il -1, 20-19, poi Diop a segno, 21-19 e 23-21. Errore di Koulisiani e muro su Keene: 24-23. Bici sulle mani alte del muro, 24-24. Ancora Bici: 24-25. Diop a segno e anche Bici: 25-26. Errore di Rivero ad alzare, 25-27.

TERZO SET

Tenta subito la fuga Cuneo: 4-2 e 5-3, ma Vallefoglia rimette tutto in equilibrio: 6-6. Break delle biancorosse sul 9-7. Errore di Keene al servizio e muro su Diop: 9-9, si torna in parità. Diop firma il secondo break: 12-10 e 13-11. Subito le Tigri a ricucire lo strappo: 13-13. Ancora equilibrio, poi altro strappo in avanti delle biancorosse: 17-15 e 19-16. Ora le Gatte sono a +4: 20-16. Omoruyi e Bartolucci per il break: 20-18. Murata Pucelj, 20-19, entra Marring. Butigan e Omoruyi a segno: 21-21. Bici da seconda linea, 21-22. Rivero per il 22-22. Ancora Bici, 22-23. Diop e Bici a segno: 23-24. Rivero per il 24-24. Errore della stessa Rivero, 24-25. Keene in fast riapre tutto: 25 pari. Ace di Keene, 26-25. Bici da seconda linea, 26-26. Invasione Vallefoglia e Omoruyi a segno: 27-27. Muro di Koulisiani: 28-27. Ancora Omoruyi, 28 pari. Diop da seconda linea, 29-28. Bici da seconda, 29-29. Rivero contro il muro, 30-29. Giovannini in mezzo al muro: 30-30. Keene in fast, 31-30. La chiude Marring, 32-30. 

QUARTO SET

Ancora una partenza equilibrata: 3-3, poi break Vallefoglia e allungo 3-7. Break delle Gatte per il recupero, 5-7. 5-8 entra Marring per Pucelj. Doppio punto per le Gatte, 8-9. 11-11, si torna in parità. è di Vallefoglia il primo allungo, 16-18 e 18-20. Vallefoglia resta ancora avanti, 20-22 e 21-23. Muro di Koulisiani e ace di Signorile: 23-23. L'azione si ripete per l'infortunio di Bici, poi a segno Candi: 23-24. Out Diop, 23-25. 

Irene Rolando

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