VOLLEY A1F. Si ferma la striscia positiva della Honda Cuneo Granda Volley, Vallefoglia passa per 1-3

Si interrompe la striscia positiva della Honda Cuneo Granda Volley. Dopo cinque vittorie consecutive e l'ottimo inizio nei playoff di Challenge Cup, le Gatte cedono per 1-3 alle Tigri di Vallefoglia dopo oltre due ore di gioco e ben tre set finiti ai vantaggi.

A parte il primo, chiuso 21-25 per le ospiti, gli altri parziali sono stati infatti combattutissimi: 25-27, 32-30 e 23-25. In ottica classifica, le biancorosse restano comunque al primo post del girone B nel cammino verso la coppa europea. Resta però il rammarico per il secondo set perso 25-27, che poteva indirizzare la partita verso il quinto parziale e permettere alle Gatte di conquistare così almeno un punto.

Bella partenza delle Gatte in avvio di partita: 4-0, con Koulisiani che fa la voce grossa a muro, e 6-3. Vallefoglia resta però in scia e rimette tutto in discussione, 6-6. Si procede in parità: primo scarto di Cuneo sul 12-10, recuperato dalle Tigri, che ora spingono per allungare: 14-17. Sul 16-19 inizia la rimonta biancorossa, arrivata fino a -1, 18-19, ma le ospiti hanno ingranato la marcia giusta e la chiude Bici 21-25.

Formazione confermate per il secondo set: inizio equilibrato, si lotta su ogni pallone e si procede in parità. È di Vallefoglia il primo squillo di tromba: break 12-14, ma Keene è sugli scudi: fast a segno e doppio ace, è 15-14 Cuneo. Le Tigri non mollano: si torna in parità, fino alla zampata in avanti delle biancorosse: 20-18, che spingono poi sul 24-21. Finale di set da brivido, con break delle ospiti che sembra riaprire tutto: 24-23. Bici sale in cattedra e Vallefoglia vince 25-27.

Sotto 0-2, le Gatte tentano di allungare fin da subito nel terzo parziale: 5-3, ma ancora una volta le Tigri recuperano. Nessuna formazione riesce a staccare l'altra: Cuneo tenta la fuga sul 13-11, ma le ospiti non si fanno distanziare: 14-14. Altro strappo in avanti delle biancorosse: 17-15 e allungo 20-16. Ma le Tigri sono ancora vive e arrivano fino a -1, 20-19 e 21-20. Omoruyi e Bici suonano la carica e le ospiti mettono la freccia: 21-22 e 23-24. Ora sono le biancorosse a riaprire tutto: 24 pari. Altro finale di set adrenalinico: i punti si rincorrono sul tabellone, entrambe le formazioni mettono il naso avanti e nessuna riesce a mettere la parola fine: la chiudono poi Keene e Marring per 32-30.

Il quarto si apre con l'allungo di Vallefoglia: 3-7 e 6-9. Le Gatte hanno però sette vite e ancora una volta rimontano: 11-11, si procede così. è delle Tigri il primo scatto, 16-18. è Vallefoglia la prima a portarsi in zona check out: 19-21. Le Tigri allungano 21-23 e le Gatte a recuperare: 23 pari. è proprio su questa azione che si infortuna Bici scendendo da un salto a muro. A segno Candi e poi l'errore di Diop chiude 23-25.

Premiata MVP del match Erblira Bici, autrice di una super prestazione con 28 punti messi a segno. Per Cuneo non basta la buona performance di Diop con 25 punti e soprattutto una super Keene, che chiude con 17 punti, di cui 4 ace. In doppia cifra anche Rivero con 16 e Koulisiani, 12 punti di cui 8 muri.

Prossimo appuntamento per le Gatte lunedì 30 marzo in trasferta contro Bergamo. Fischio di inizio alle 20:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia, opposta Diop, centrali Keene e Koulisiani, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Bartolucci in diagonale con Bici, centrali Candi e Thokbuom, schiacciatrici Giovannini e Omoruyi, libero De Bortoli.

PRIMO SET

Gran partenza delle Gatte: apre il set Signorile al servizio ed errore Omoruyi, 1-0. Muro di Koulisiani, è subito break Cuneo, 2-0. Doppio muro di Koulisiani, 4-0. Serve Candi per sbloccare Vallefoglia, 4-1. Break Vallefoglia, 4-3, e subito risposta di Diop, 6-3. Vallefoglia però resta aggrappata: 6-6. 6-7 e coach Tisci ferma il gioco. Break delle Gatte che sfruttano gli errori delle avversarie, 8-7, poi ancora parità. Altro break delle biancorosse sul 12-10, chiuso dalle ospiti sul 14-14. Omoruyi a segno e Thokbuom sotto rete: 14-16. 14-17 e secondo time out Cuneo. 16-19 per Vallefoglia e break biancorosso: 18-19. Le Tigri non mollano e spingono per il 19-22 e 20-23. L’errore di Diop e il punto di Bici chiudono il set 21-25.

SECONDO SET

Formazioni confermate. Inizio in equilibrio, si procede in parità. Primo break delle Gatte sul 3-5, subito chiuso: 5-5. Si lotta su ogni pallone: break delle Tigri sul 12-14 e time out Cuneo. Doppio punto di Keene, che chiude il gap e allunga: 14-15. Muro di Koulisiani, 16-14, poi Bici pareggia i conti: 16-16. Ancora parità, poi break delle Gatte 20-18. Bici per il -1, 20-19, poi Diop a segno, 21-19 e 23-21. Errore di Koulisiani e muro su Keene: 24-23. Bici sulle mani alte del muro, 24-24. Ancora Bici: 24-25. Diop a segno e anche Bici: 25-26. Errore di Rivero ad alzare, 25-27.

TERZO SET

Tenta subito la fuga Cuneo: 4-2 e 5-3, ma Vallefoglia rimette tutto in equilibrio: 6-6. Break delle biancorosse sul 9-7. Errore di Keene al servizio e muro su Diop: 9-9, si torna in parità. Diop firma il secondo break: 12-10 e 13-11. Subito le Tigri a ricucire lo strappo: 13-13. Ancora equilibrio, poi altro strappo in avanti delle biancorosse: 17-15 e 19-16. Ora le Gatte sono a +4: 20-16. Omoruyi e Bartolucci per il break: 20-18. Murata Pucelj, 20-19, entra Marring. Butigan e Omoruyi a segno: 21-21. Bici da seconda linea, 21-22. Rivero per il 22-22. Ancora Bici, 22-23. Diop e Bici a segno: 23-24. Rivero per il 24-24. Errore della stessa Rivero, 24-25. Keene in fast riapre tutto: 25 pari. Ace di Keene, 26-25. Bici da seconda linea, 26-26. Invasione Vallefoglia e Omoruyi a segno: 27-27. Muro di Koulisiani: 28-27. Ancora Omoruyi, 28 pari. Diop da seconda linea, 29-28. Bici da seconda, 29-29. Rivero contro il muro, 30-29. Giovannini in mezzo al muro: 30-30. Keene in fast, 31-30. La chiude Marring, 32-30.

QUARTO SET

Ancora una partenza equilibrata: 3-3, poi break Vallefoglia e allungo 3-7. Break delle Gatte per il recupero, 5-7. 5-8 entra Marring per Pucelj. Doppio punto per le Gatte, 8-9. 11-11, si torna in parità. è di Vallefoglia il primo allungo, 16-18 e 18-20. Vallefoglia resta ancora avanti, 20-22 e 21-23. Muro di Koulisiani e ace di Signorile: 23-23. L'azione si ripete per l'infortunio di Bici, poi a segno Candi: 23-24. Out Diop, 23-25.