SCHERMA / Trionfo per la Cuneo Scherma Academy: due ori e un vivaio ai vertici del Piemonte

Grande successo per la Cuneo Scherma Academy al Campionato Regionale Under 14 di fioretto, dove la società cuneese si è distinta con risultati di assoluto rilievo, conquistando due titoli regionali e numerosi piazzamenti di prestigio.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Bianca Genocchio, che si laurea campionessa regionale nella categoria Bambine, e Tommaso Fontana, che conquista il titolo nella categoria Giovanissimi. Proprio nei Giovanissimi è arrivata una grande soddisfazione per la società: una finale tutta Cuneo Scherma Academy tra Tommaso Fontana e Tommaso Maino, con quest’ultimo che chiude la gara come vicecampione regionale, confermando l’altissimo livello del vivaio cuneese.

Importante risultato anche nella categoria Maschietti, dove Marco Ferrero conquista il titolo di vicecampione regionale, mentre nella categoria Allievi arriva un ottimo terzo posto per Simone Di Gioia, a completare un bottino ricco di soddisfazioni.

[Marco Ferrero]

A rendere ancora più rotondo il bilancio del fine settimana ci hanno pensato le ottime prove delle altre atlete cuneesi, capaci di spingersi fino alle posizioni di vertice. Alessia Carrillo e Giorgia Audisio hanno infatti strappato un lusinghiero quinto posto, gareggiando rispettivamente nelle categorie Bambine e Ragazze; ottima anche la prestazione di Greta Giordana, che ha chiuso la sua gara in sesta piazza tra le Giovanissime.

[Greta Giordana]

Un weekend estremamente positivo, che conferma la società come una delle realtà di riferimento della scherma giovanile piemontese, capace di coniugare risultati sportivi e sviluppo del settore giovanile.