SCI / Giornata storica per l'Italia: Allemand vince la Coppa Europa di Super-G, Paris e Pirovano trionfano a Kvitfjell

Sara Allemand vince la Coppa Europa di Super-G

Sara Allemand chiude diciassettesima il Super-G delle finali di Coppa Europa a Saalbach, ma conquista la coppetta di specialità: è la notizia più bella per lo sci piemontese di sabato 21 marzo. La carabiniera bardonecchiese ha difeso il primato in classifica nell'ultima sfida stagionale, imponendosi nella graduatoria finale con 349 punti, davanti alle austriache Lisa Grill (286) ed Emily Schöpf (262).

La vittoria di giornata è andata all'austriaca Nadine Fest (1'19"33), con 97 centesimi sulla svizzera Stefanie Grob e 1"36 sulla tedesca Fabiana Dorigo. La migliore delle azzurre in gara è stata la bergamasca Ilaria Ghisalberti, undicesima a 2"45, seguita dalla gardenese Sara Thaler al dodicesimo posto. Allemand, giunta diciannovesima a 3"14, è scesa senza forzare, consapevole di aver già centrato il successo nella graduatoria di specialità.

Nella classifica generale della Coppa Europa femminile la pisana Alice Pazzaglia si avvicina intanto al titolo con 886 punti contro i 766 di Grob, a due gare dal termine.

Paris e Pirovano trionfano a Kvitfjell

Giornata storica per lo sci azzurro anche in Coppa del Mondo, con la doppietta nelle discese delle finali di Kvitfjell. Dominik Paris ha trionfato per la quinta volta in carriera sulla pista OlympiaBakken con il tempo di 1'45"37, precedendo il campione olimpico Franjo Von Allmen (+0"19) e l'austriaco Vincent Kriechmayr (+0"60). Tra gli altri italiani, ottimo ottavo posto per il valdostano Benjamin Alliod, seguito da Florian Schieder (10°), Giovanni Franzoni (11°), Mattia Casse (20°) e Christof Innerhofer (21°).

In campo femminile, Laura Pirovano ha vinto per la terza volta consecutiva con il tempo di 1'30"85, aggiudicandosi anche la Coppa del Mondo di discesa con 536 punti, 83 lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher. La trentina della Guardia di Finanza succede così a Federica Brignone nell'albo d'oro della specialità. Nella gara di Kvitfjell, seconda la statunitense Breezy Johnson (+0"15) e terza la tedesca Kira Weidle Winkelmann (+0"25). Tra le azzurre, settima Nicol Delago, nona Sofia Goggia, undicesima Nadia Delago.