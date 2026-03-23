BOCCE / Auxilium Saluzzo, bronzo al volo femminile e vittoria nel maschile

Un fine settimana che porta una medaglia di bronzo in casa della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine. Il merito è del settore rosa nel volo, nel campionato di serie A femminile, con la compagine saluzzese, guidata per l’occasione da Pietro Fornetti, nella final four scudetto, che si è tenuta Feltre, in Veneto.

Nella semifinale,Traversa e compagne, opposte alla Noventa(che ha chiuso la regular season al primo posto con tredici vittorie ed una sconfitta)si sono arrese per 2 a 12. Un terzo posto, insieme alle valligiane della Bassa Valla, frutto di campionato con le giocatrici saluzzesi, lottare sino all’ultima giornata, per conquistare, la fase finale tricolore.

Lo scudetto è andato alla Noventa, che ha superato nella finale la Borgonese. Buone notizie, anche per il settore maschile, con l’Auxilium, Bertolotto Porte Saluzzo di Michela Perassi,vincere un importante incontro in chiave salvezza, superando i friulani del Quadrifoglio per 14 a 10.

A due giornate dal termine, il team saluzzese, in classifica è a quota 19, il Quadrifoglio a 17, ed il Nus con 16.

Sabato 28 marzo, la compagine saluzzese sarà in trasferta contro il Gaglianico Botalla. Per la specialità petanque, fermi i campionati di società, si ritornerà a giocare domenica 29 marzo nel derby con la Costigliolese, che si terrà al bocciodromo venaschese.