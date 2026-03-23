Vuoi un orto urbano a Saluzzo? La domanda sul sito del Comune

Fino al 30 marzo si può presentare domanda al Comune di Saluzzo, Settore Servizi alla persona (sede di corso Roma 1 Ter ex Tribunale) per un appezzamento nell’area degli Orti urbani nel Campo di Marte, nella zona del Foro Boario, tra via Sampò e via Fiume.

Nell’avviso ufficiale pubblicato sul sito internet alla pagina comune.saluzzo.cn.it/servizio/orti-comunali/ sono riportate le modalità di richiesta, i requisiti necessari e tutte le informazioni. E’ possibile scaricare la domanda che si può compilare direttamente on line. La documentazione va inviata a servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it

La concessione degli orti ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo e prevede il pagamento di 50 euro annui come somma forfait per le spese di gestione (acqua ed elettricità).

L’assegnazione 2026 degli orti urbani porta alcune novità e si riferisce ad un numero limitato di appezzamenti disponibili: sono quattro lotti, già predisposti per la coltivazione e pensati per l'autoconsumo, con la clausola della coltivazione fatta direttamente dagli assegnatari, ed ha come funzione quella di favorire socialità, benessere e cura del territorio.



L’area è recintata e accessibile solo a coloro a cui è stata affidata che devono mantenere pulito il lotto, rispettare le distanze tra le coltivazioni, utilizzare materiali non invasivi e adottare pratiche sostenibili, evitando prodotti chimici non consentiti.

La selezione avverrà sulla base di criteri social e se le richieste supereranno i lotti disponibili, l’assegnazione finale avverrà tramite sorteggio pubblico il 1° aprile.