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Attualità | 23 marzo 2026, 12:13

Vuoi un orto urbano a Saluzzo? La domanda sul sito del Comune

Sono disponibili 4 lotti, nell'area verde vicino al Foro Boario. Il bando scade il 30 marzo. La concessione ha durata 5 anni. L'assegnatario dovrà farne uso solo per autoconsumo e rispettare alcune regole. Tra gli obiettivi della iniziativa quelli di favorire socialità, benessere e cura del territorio

Saluzzo, gli orti urbani nell'area del Foro Boario

Saluzzo, gli orti urbani nell'area del Foro Boario

Fino al 30 marzo si può presentare domanda al Comune di Saluzzo, Settore Servizi alla persona (sede di corso Roma 1 Ter ex Tribunale) per un appezzamento nell’area degli Orti urbani nel Campo di Marte, nella zona del Foro Boario, tra via Sampò e via Fiume.

Nell’avviso ufficiale pubblicato sul sito internet  alla pagina  comune.saluzzo.cn.it/servizio/orti-comunali/ sono riportate le modalità di richiesta, i requisiti necessari e tutte le informazioni. E’ possibile scaricare la domanda che si può compilare direttamente on line. La documentazione va inviata a servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it

La concessione degli orti ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo e prevede il pagamento di 50 euro annui come somma forfait per le spese di gestione (acqua ed elettricità).

L’assegnazione 2026 degli orti urbani porta alcune novità e si riferisce ad un numero limitato di appezzamenti disponibili: sono quattro lotti, già predisposti per la coltivazione e pensati per l'autoconsumo, con la clausola della coltivazione fatta direttamente dagli assegnatari, ed ha come funzione quella di favorire socialità, benessere e cura del territorio. 

 L’area è recintata e accessibile solo a coloro a cui è stata affidata che devono mantenere pulito il lotto, rispettare le distanze tra le coltivazioni, utilizzare materiali non invasivi e adottare pratiche sostenibili, evitando prodotti chimici non consentiti. 

La selezione avverrà sulla base di criteri social e se le richieste supereranno i lotti disponibili, l’assegnazione finale avverrà tramite sorteggio pubblico il 1° aprile.

VB

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