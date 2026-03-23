Farigliano ospita la “Festa del rugby propaGRANDA”: oltre 100 giovani rugbisti in campo

Farigliano si prepara a una mattinata di entusiasmo, colori e palla ovale. Domenica 29 marzo 2026, gli impianti sportivi di Località San Cassiano 75 ospiteranno la Festa del rugby propaGRANDA, un appuntamento che porterà sul campo più di 100 giovani atleti provenienti da tutta la provincia.

Le categorie coinvolte — Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 — trasformeranno il campo in un grande spazio di gioco, energia e scoperta. Dalle ore 9.30, i bambini si alterneranno in partite brevi, percorsi motori e attività pensate per far vivere il rugby nella sua forma più autentica: quella che mette al centro rispetto, sostegno, collaborazione e divertimento.

A partecipare saranno le società che compongono la Granda Rugby, ovvero Alba Rugby, Cuneo Pedona Rugby, Fossano Rugby e Val Tanaro Rugby.

Una rappresentanza completa del movimento giovanile provinciale, che renderà la mattinata un vero incontro di territori, colori e storie diverse unite dalla stessa passione.

La Festa del rugby propaGRANDA non è solo un evento sportivo: è un momento di comunità. A bordo campo ci saranno famiglie, allenatori, volontari e appassionati, pronti a sostenere i piccoli atleti e a condividere un clima di festa che va oltre il risultato delle partite. Per molti bambini sarà la prima esperienza “da torneo”, per altri un’occasione per ritrovare amici e avversari di sempre. Per tutti, una giornata da ricordare.

Il rugby, per i più piccoli, è molto più di uno sport: è un luogo dove si impara a cadere e rialzarsi, a fidarsi degli altri, a rispettare le regole e a sostenere il compagno che corre al proprio fianco. Ogni partita, ogni passaggio, ogni abbraccio dopo una meta diventa un tassello di crescita, un’esperienza che rimane.

In giornate come questa, il campo si trasforma in una piccola scuola di vita all’aria aperta: i bambini scoprono il valore dell’impegno, della lealtà, della collaborazione. Scoprono che si può competere senza essere nemici, che si può vincere insieme e perdere insieme, che la forza non è mai solo fisica ma soprattutto collettiva.

La Festa del rugby propaGRANDA celebra proprio questo: la bellezza di uno sport che educa, unisce e accoglie. Un rugby fatto di sorrisi, mani sporche d’erba, ginocchia sbucciate e occhi pieni di entusiasmo. Un rugby che costruisce legami e lascia ricordi che durano nel tempo.





