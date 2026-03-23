VOLLEY A1F PLAY-OFF CHALLENGE CUP / HONDA CUNEO-VALLEFOGLIA 1-3, le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: parte forte, ma poi accusa un leggero calo. Protagonista assoluta a muro, con ben 7 punti conquistati. Meno cinica in attacco, dove concretizza solo quattro azioni su 13.

JAELYN KEENE 7: brilla la centrale statunitense. In battuta arrivano ben quattro ace, due consecutivi nel secondo set. Polveri accese anche in attacco, dove mette a segno 12 punti (60%). Manca qualcosina nella fase di difesa a muro.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6: i quattro errori in fase di ricezione e l’appoggio lungo che ha chiuso il secondo set hanno finito per “macchiare” una prestazione comunque positiva. In avvio commette qualche errore di troppo anche in attacco, ma la schiacciatrice di origini cubane si riprende rapidamente. Non a caso 14 dei 16 punti realizzati sono la conseguenza di schiacciate precise e potenti.

NOVA MARRING 6: entra nel terzo set e mette il sigillo su un parziale che avrebbe potuto riaprire il match. Positivo il suo apporto in attacco (4).

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 6: migliorabile la fase di ricezione. In difesa fa quel che può e di tanto in tanto arrivano buoni recuperi.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO: S.V.

MASA PUCELJ 5,5: in ricezione la slovena si mostra abbastanza sul pezzo. In attacco, invece, lascia a desiderare. Chiude con una percentuale di efficienza del 21% e lei sa fare di certo meglio.

NOEMI SIGNORILE 6: regia lucida e pulita, con pochissime sbavature. Per lei anche un ace.

BINTO DIOP 7: i suoi 25 punti, compresi 4 monster-block non bastano per ottenere un risultato positivo. Lei ci mette numeri, qualità e quantità. Troppi i sei errori in battuta.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 6: si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive delle Gatte. E’ un Cuneo sempre in partita e volenteroso, ma che ci mette meno attenzione nella cura dei dettagli.