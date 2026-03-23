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Volley | 23 marzo 2026, 14:31

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley cade ancora in casa

Settima giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Il Volley 2001 Garlasco approfitta del passo falso della Florens Vigevano per balzare in testa alla classifica. Le pumine di Basso perdono in casa contro l’Acrobatica Alessandria

Elisa Bole in azione contro l'Acrobatica Alessandria (ph. Cristiano Silvestri)

Elisa Bole in azione contro l'Acrobatica Alessandria (ph. Cristiano Silvestri)

La ventesima giornata del Campionato di Volley femminile di B1 (gir. A) ha regalato un avvicendamento in testa alla classifica. La nuova capolista è il Volley 2001 Garlasco, che ha approfittato del passo falso della Florens Vigevano per balzare al primo posto solitario. Florens che è incappata in una sconfitta pesante sul campo del Capo D’Orso Palau per 3-1. 

Orsette sarde subito sul pezzo e primi due set praticamente dominati e chiusi sul 25-14 e 25-18. Dopo è giunta la reazione della formazione ospite, che tuttavia si è fermata al quarto set, quando il Palau ha chiuso set e partita. Come detto, il passo falso in terra sarda è costato il primato in classifica per la Florens, che resta comunque con cinque punti di vantaggio dal quarto posto. Non è stata una passeggiata la gara del Volley 2001 Garlasco, che in casa ha superato un volenteroso Parella Torino per 3-0.  La neo-capolista, soprattutto nel terzo set, chiuso sul 26-24, ha sofferto l’ottimo servizio delle piemontesi. 

Colpo in chiave promozione per l’Acrobatica Alessandria, corsara sul campo del Mondovì Volley. Si è trattata di una gara combattuta e avvincente, con la formazione ospite più lucida e concreta nei momenti topici del match. Le pumine hanno venduto cara la pelle e nel quarto set hanno dovuto anche rinunciare alla palleggiatrice titolare Sara Colombano, uscita dal campo per una contusione fortunatamente non grave. Nel Mondovì buona performance per Elisa Bole (17 punti), mentre la top-scorer delle alessandrine è stata l’ex pumina Irene Bovolo (14). 

Grazie a questo successo l’Alessandria ha consolidato il terzo posto in classifica, mentre il Mondovì è scivolato al sesto posto, dicendo probabilmente addio alle speranze promozione. Resta in corsa, invece, il Gso Villa Cortese, che in casa ha travolto il Pan Alfieri Cagliari con un netto 3-0. E’ tornato alla vittoria l’SD CCS Cogne Aosta, che in casa ha avuto la meglio del Chieri 76 per 3-1. In chiave salvezza colpo esterno dell’Issa Novara, vittorioso per 1-3 in casa dell’Academy Volpiano, uscendo di fatto, almeno per il momento, dalla zona retrocessione. 

Nel prossimo turno il Mondovì Volley renderà visita alla vice capolista Florens Vigevano. Il match-cloud di giornata sarà rappresentato dalla sfida tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco.

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO

MONDOVI’ VOLLEY

ACR. ALESSANDRIA

1-3

V. 2001 GARLASCO

PARELLA TORINO

3-0

GSO VILLA CORTESE

PAN A. CAGLIARI

3-0

SD CCS COGNE AOSTA

CHIERI 76

3-1

VOL-LEY VOLPIANO

ISSA NOVARA

1-3

CUS TORINO

CARE P. BELLUSCO

3-0

CAPO D’ORSO PALAU

FLORENS VIGEVANO

3-1

LA CLASSIFICA

1

VOLLEY 2001 GARLASCO

52

2

FLORENS VIGEVANO

51

3

ACR. ALESSANDRIA

47

4

GSO VILLA CORTESE

46

5

CAPO D’ORSO PALAU

39

6

MONDOVI’ VOLLEY

38

7

CARE P. BELLUSCO

28

8

CUS TORINO

24

9

SD CCS COGNE AOSTA

23

10

ISSA NOVARA

17

11

PAN A. CAGLIARI

17

12

PARELLA TORINO

14

13

CHIERI 76

12

14

ACADEMY VOLPIANO

12

PROSSIMO TURNO – 8^ GIORNATA DI RITORNO

ACADEMY VOLPIANO

CUS TORINO

28/03

ACR. ALESSANDRIA

V. 2001 GARLASCO

 

PARELLA TORINO

GSO VILLA CORTESE

 

PAN A. CAGLIARI

CHIERI 76

 

FLORENS VIGEVANO

MONDOVI’ VOLLEY

 

CARE P. BELLUSCO

SD CCS COGNE AOSTA

 

ISSA NOVARA

CAPO D’ORSO PALAU

 

Matteo La Viola

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