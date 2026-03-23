VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley cade ancora in casa

La ventesima giornata del Campionato di Volley femminile di B1 (gir. A) ha regalato un avvicendamento in testa alla classifica. La nuova capolista è il Volley 2001 Garlasco, che ha approfittato del passo falso della Florens Vigevano per balzare al primo posto solitario. Florens che è incappata in una sconfitta pesante sul campo del Capo D’Orso Palau per 3-1.

Orsette sarde subito sul pezzo e primi due set praticamente dominati e chiusi sul 25-14 e 25-18. Dopo è giunta la reazione della formazione ospite, che tuttavia si è fermata al quarto set, quando il Palau ha chiuso set e partita. Come detto, il passo falso in terra sarda è costato il primato in classifica per la Florens, che resta comunque con cinque punti di vantaggio dal quarto posto. Non è stata una passeggiata la gara del Volley 2001 Garlasco, che in casa ha superato un volenteroso Parella Torino per 3-0. La neo-capolista, soprattutto nel terzo set, chiuso sul 26-24, ha sofferto l’ottimo servizio delle piemontesi.

Colpo in chiave promozione per l’Acrobatica Alessandria, corsara sul campo del Mondovì Volley. Si è trattata di una gara combattuta e avvincente, con la formazione ospite più lucida e concreta nei momenti topici del match. Le pumine hanno venduto cara la pelle e nel quarto set hanno dovuto anche rinunciare alla palleggiatrice titolare Sara Colombano, uscita dal campo per una contusione fortunatamente non grave. Nel Mondovì buona performance per Elisa Bole (17 punti), mentre la top-scorer delle alessandrine è stata l’ex pumina Irene Bovolo (14).

Grazie a questo successo l’Alessandria ha consolidato il terzo posto in classifica, mentre il Mondovì è scivolato al sesto posto, dicendo probabilmente addio alle speranze promozione. Resta in corsa, invece, il Gso Villa Cortese, che in casa ha travolto il Pan Alfieri Cagliari con un netto 3-0. E’ tornato alla vittoria l’SD CCS Cogne Aosta, che in casa ha avuto la meglio del Chieri 76 per 3-1. In chiave salvezza colpo esterno dell’Issa Novara, vittorioso per 1-3 in casa dell’Academy Volpiano, uscendo di fatto, almeno per il momento, dalla zona retrocessione.

Nel prossimo turno il Mondovì Volley renderà visita alla vice capolista Florens Vigevano. Il match-cloud di giornata sarà rappresentato dalla sfida tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco.

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO

MONDOVI’ VOLLEY ACR. ALESSANDRIA 1-3 V. 2001 GARLASCO PARELLA TORINO 3-0 GSO VILLA CORTESE PAN A. CAGLIARI 3-0 SD CCS COGNE AOSTA CHIERI 76 3-1 VOL-LEY VOLPIANO ISSA NOVARA 1-3 CUS TORINO CARE P. BELLUSCO 3-0 CAPO D’ORSO PALAU FLORENS VIGEVANO 3-1

LA CLASSIFICA

1 VOLLEY 2001 GARLASCO 52 2 FLORENS VIGEVANO 51 3 ACR. ALESSANDRIA 47 4 GSO VILLA CORTESE 46 5 CAPO D’ORSO PALAU 39 6 MONDOVI’ VOLLEY 38 7 CARE P. BELLUSCO 28 8 CUS TORINO 24 9 SD CCS COGNE AOSTA 23 10 ISSA NOVARA 17 11 PAN A. CAGLIARI 17 12 PARELLA TORINO 14 13 CHIERI 76 12 14 ACADEMY VOLPIANO 12

PROSSIMO TURNO – 8^ GIORNATA DI RITORNO