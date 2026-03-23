VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley cade ancora in casa

La ventesima giornata del Campionato di Volley femminile di B1 (gir. A) ha regalato un avvicendamento in testa alla classifica. La nuova capolista è il Volley 2001 Garlasco, che ha approfittato del passo falso della Florens Vigevano per balzare al primo posto solitario. Florens che è incappata in una sconfitta pesante sul campo del Capo D’Orso Palau per 3-1.
Orsette sarde subito sul pezzo e primi due set praticamente dominati e chiusi sul 25-14 e 25-18. Dopo è giunta la reazione della formazione ospite, che tuttavia si è fermata al quarto set, quando il Palau ha chiuso set e partita. Come detto, il passo falso in terra sarda è costato il primato in classifica per la Florens, che resta comunque con cinque punti di vantaggio dal quarto posto. Non è stata una passeggiata la gara del Volley 2001 Garlasco, che in casa ha superato un volenteroso Parella Torino per 3-0. La neo-capolista, soprattutto nel terzo set, chiuso sul 26-24, ha sofferto l’ottimo servizio delle piemontesi.
Colpo in chiave promozione per l’Acrobatica Alessandria, corsara sul campo del Mondovì Volley. Si è trattata di una gara combattuta e avvincente, con la formazione ospite più lucida e concreta nei momenti topici del match. Le pumine hanno venduto cara la pelle e nel quarto set hanno dovuto anche rinunciare alla palleggiatrice titolare Sara Colombano, uscita dal campo per una contusione fortunatamente non grave. Nel Mondovì buona performance per Elisa Bole (17 punti), mentre la top-scorer delle alessandrine è stata l’ex pumina Irene Bovolo (14).
Grazie a questo successo l’Alessandria ha consolidato il terzo posto in classifica, mentre il Mondovì è scivolato al sesto posto, dicendo probabilmente addio alle speranze promozione. Resta in corsa, invece, il Gso Villa Cortese, che in casa ha travolto il Pan Alfieri Cagliari con un netto 3-0. E’ tornato alla vittoria l’SD CCS Cogne Aosta, che in casa ha avuto la meglio del Chieri 76 per 3-1. In chiave salvezza colpo esterno dell’Issa Novara, vittorioso per 1-3 in casa dell’Academy Volpiano, uscendo di fatto, almeno per il momento, dalla zona retrocessione.
Nel prossimo turno il Mondovì Volley renderà visita alla vice capolista Florens Vigevano. Il match-cloud di giornata sarà rappresentato dalla sfida tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco.
I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO
MONDOVI’ VOLLEY
ACR. ALESSANDRIA
1-3
V. 2001 GARLASCO
PARELLA TORINO
3-0
GSO VILLA CORTESE
PAN A. CAGLIARI
3-0
SD CCS COGNE AOSTA
CHIERI 76
3-1
VOL-LEY VOLPIANO
ISSA NOVARA
1-3
CUS TORINO
CARE P. BELLUSCO
3-0
CAPO D’ORSO PALAU
FLORENS VIGEVANO
3-1
LA CLASSIFICA
1
VOLLEY 2001 GARLASCO
52
2
FLORENS VIGEVANO
51
3
ACR. ALESSANDRIA
47
4
GSO VILLA CORTESE
46
5
CAPO D’ORSO PALAU
39
6
MONDOVI’ VOLLEY
38
7
CARE P. BELLUSCO
28
8
CUS TORINO
24
9
SD CCS COGNE AOSTA
23
10
ISSA NOVARA
17
11
PAN A. CAGLIARI
17
12
PARELLA TORINO
14
13
CHIERI 76
12
14
ACADEMY VOLPIANO
12
PROSSIMO TURNO – 8^ GIORNATA DI RITORNO
ACADEMY VOLPIANO
CUS TORINO
28/03
ACR. ALESSANDRIA
V. 2001 GARLASCO
PARELLA TORINO
GSO VILLA CORTESE
PAN A. CAGLIARI
CHIERI 76
FLORENS VIGEVANO
MONDOVI’ VOLLEY
CARE P. BELLUSCO
SD CCS COGNE AOSTA
ISSA NOVARA
CAPO D’ORSO PALAU