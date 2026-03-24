Arriva il foehn: venti molto forti o burrascosi sulle Alpi, raffiche anche in pianura. Da venerdì rischio gelate

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) non ha diramato specifiche allerte, ma col quotidiano bollettino emesso poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 24 marzo, ha conferma la fine della parentesi primaverile iniziata ieri e la previsione di un brusco calo delle temperature, accompagnato da forti venti su tutta la regione e pure sulla Granda.

"Domani mattina – vi si legge – deboli nevicate sulle medie e alte valli alpine, con quota neve in calo a fondovalle; intensificazione dei venti in montagna con Foehn sulle Alpi e da sud o sud-ovest sull'Appennino. Dalla serata e per tutta la giornata di giovedì, venti di foehn molto forti o burrascosi sulle Alpi, che si estenderanno anche in pianura con raffiche forti o localmente molto forti".

Nelle previsioni settimanali realizzate per il nostro giornale, il servizio Datameteo aveva previsto dal pomeriggio di mercoledì "prime raffiche di Foehn sulle Alpi, che poi si estenderanno a tutto il Nord Ovest in serata, con raffiche anche oltre 70-80 km/h".

Venti forti o molto forti di Foehn per tutta la giornata di giovedì, in attenuazione soltanto a partire da venerdì.

Con riferimento alle temperature – si era ricordato – "i valori più alti si registreranno mercoledì, ma poi la sera stessa ci sarà un brusco calo termico a causa di un fronte freddo proveniente direttamente dal mare del Nord. Le massime saranno comprese tra 16 e 19 °C, mentre le minime tra 2 e 7 °C in pianura (possibili locali brinate), tra 8 e 11 °C sulle coste".

Da giovedì 26 "temperature in netta diminuzione, anche se la presenza del vento mitigherà inizialmente il calo sulle pianure (anche se l'effetto "windchill" ci farà sentire freddo lo stesso), per cui le massime saranno comunque al di sopra dei 10 °C (fino 14/15 °C sabato), mentre le minime sulle pianure scenderanno anche sotto lo 0 a partire da venerdì mattina nelle aree dove il vento si placherà prima. Quindi rischio di forti gelate saranno possibili tra venerdì mattina e sabato mattina".

Nel fine settimana "l’alta pressione atlantica tenterà di avvicinarsi per riportare condizioni climatiche più primaverili, ma ancora la prognosi definitiva dovrà essere sciolta".