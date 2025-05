Festival tematici, concerti e rappresentazioni teatrali: ecco cosa fare, in Granda, domenica 25 maggio

Mercato Europeo a Cuneo e Giardini storici aperti attireranno la curiosità di molte persone nel quarto week end di maggio, e altrettanto faranno gli eventi e le passeggiate nella natura e le sagre che celebrano la primavera. Numerosi i festival tematici in giro per la Granda, a Dogliani, a Manta, Alba, come le fiere, i laboratori e i mercatini dell’hobbistica e dell’antiquariato. Prosegue la stagione dei concerti e delle rappresentazioni teatrali, a cui si aggiungono diverse inaugurazioni di mostre d’arte e cominciano le feste patronali e di paese. Non mancano gli eventi enogastronomici e le possibilità di visite guidate nei posti più suggestivi della provincia.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

I GIARDINI DELLA GRANDA

Domenica 25 maggio nelle località Cuneo, Fossano, Margarita, Villanova Mondovì saranno visitabili alcuni dei più bei giardini storici della Granda.

Il giardino di Villa Oldofredi Tadini (Cuneo), il parco del Castello della Margarita a Margarita, il parco di Villa Corinna a Villanova Mondovì e quello di Villa Souchon a Fossano.

Info: info@visitcuneese.it

***

CUNEO

MERCATO EUROPEO CUNEO

Domenica 25 maggio continua in piazza Galimberti, il Mercato Europeo Cuneo, all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Ingresso libero. Info: https://www.confcommerciocuneo.it/

***

ALBA

ALBA MUSIC FESTIVAL

Nel week end proseguono in vari luoghi della città e a Grinzane Cavour i concerti nell’ambito della XXII edizione di Alba Music Festival. Info: www.albamusicfestival.com

ALBA

DA GALLIZIO A FENOGLIO

Domenica 25 maggio, alle ore 10.30 passeggiata guidata nel centro storico della capitale delle Langhe alla scoperta dell’Alba della Cultura nel Novecento. Info: www.beppefenoglio22.it

ALBA

FESTA DEL VINO

Domenica 25 maggio 2025 nel centro storico della città, settima edizione della “Festa del Vino” dedicata ai Vitigni Autoctoni del Piemonte. Info: https://www.gowinet.it/

ALBA

MOSTRA ARTIGIANATO

Domenica 25 maggio sarà visitabile nella sede della Banca d’Alba, la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”. Orario: 10-13 – 15-19.

***

ACCEGLIO

SAGRA DEL NARCISO

Domenica 25 maggio, 62a Sagra del Narciso con il Mercatino di Primavera, visite al museo di arte sacra della Confraternita, celebrazioni religiose, pranzo a base di polenta e distribuzione dei narcisi. Alle ore 10 in Comune tavola rotonda “Dalla scoperta dei Calandra ad Acceglio”. Alle ore 16.30 elezione di Miss e Mister Narciso.

***

BENE VAGIENNA

GOTTARDO FESTIVAL

Domenica 25 maggio prosegue il "Gottardo Festival" in occasione della festa patronale di San Gottardo. Cene, musica e balli animeranno le serate. Info: 328 62 41 383.

***

BORGO SAN DALMAZZO

ABBI DUBBI

Domenica 25 maggio, alle ore 17.30, presso l'Anfiteatro di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, la Compagnia Treggì della Scuola di circo “Fuma che 'nduma” presenta lo spettacolo di circo contemporaneo "Abbi dubbi". Info: 345 11 25 413 fumachenduma@yahoo.it

***

BOVES-CERATI

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

Domenica 25 maggio festeggiamenti nella frazione in onore della Madonna del Buon Consiglio, con cena conviviale, animazione e celebrazioni religiose.

***

BRA-POLLENZO

GRAN FONDO BRA-BRA

Domenica 25 maggio torna la Granfondo ciclistica Bra-Bra - Specialized valevole nel circuito della Coppa Piemonte con ritrovo a Pollenzo in Piazza Vittorio Emanuele II, presso Agenzia di Pollenzo e partenza alle ore 9.Info: https://www.brabra.org/

BRA

CASA COTTOLENGO

Domenica 25 maggio alle 15.30 e alle 17 sarà possibile partecipare a una visita guidata di Casa Natale Cottolengo una delle bellezze storiche di Bra. Si tratta della dimora che si affaccia sull’omonimo corso, luogo natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e abitazione storica della famiglia del Santo. L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria. Info: 0172/44077 o eventi.ztc@gmail.com

BRA

MONDO IN PICCOLO

Domenica 25 maggio visitabile presso il Museo del Giocattolo la mostra" Il mondo in piccolo. 1960-1990, gli anni d'oro del modellismo", un nuovo approfondimento tematico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee. Info: www.museidibra.it

***

BUSCA

A COSA SERVONO LE MANI

Domenica 25 maggio all’interno della 14° Giornata della Meteorologia, voli in mongolfiera a cospetto del Monviso e alle 10.30 e 16 partenze dal punto informativo in Piazza Santa Maria dei Ciceroni della Storia con il tour “Busca segreta, metereologica e verticale”. Alle 19.30 debutto al Parco Museo dell’Ingenio, con ingresso gratuito, della Bastian Contrario Band con il primo spettacolo musical - teatrale: “A cosa servono le mani”, realizzato in una mongolfiera, supportato dal gruppo sbandieratori: "Le Nuvole". Il ricavato dello spettacolo sarà donato all’Associazione Ingenium APS. Info: https://giornatameteo.com/maggio.php

BUSCA

DI PIAZZA IN PIAZZA

Domenica 25 maggio ritorna la Fiera di Maggio con il titolo “Di piazza in piazza”: il centro cittadino si animerà per un’intera giornata con numerose attrattive. Gusto, spazio bimbi, musica, danze occitane, piccolo artigianato e visite guidate. Info: segreteria@fondazioneamletobertoni.it

***

CARAGLIO

DI FILO IN FILO

Domenica 25 maggio, presso il Filatoio Rosso, mostra mercato di arti tessili, con esposizione di filati naturali e non, e possibilità di partecipare a laboratori su diverse manualità tessili. Info: 0171/617714.

***

CHERASCO

NATURA E VITA

Domenica 25 maggio sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

***

CRAVANZANA

LA LANGA DELLE MERAVIGLIE

Domenica 25 maggio, con partenza alle ore 10 dal parcheggio del viale, camminata per scoprire i gioielli dell’Alta Langa a tappe: un suggestivo percorso che, partendo dal centro storico di Cravanzana, condurrà sui sentieri della Valle Bormida alla scoperta dei tesori paesaggistici e storici dell’Alta Langa. In conclusione merenda sinoira. Info: https://terrealte.cn.it/events/

***

DOGLIANI

FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA

Domenica 25 maggio 14a edizione del Festival della Tv e dei nuovi media, con tanti ospiti, per un evento che è cresciuto negli anni andando a colmare un vuoto nel dibattito e nel confronto su palinsesti, idee, nuovi linguaggi e tendenze televisive e tanto altro. Info e programma: https://festivaldellatv.it/

***

FOSSANO

UNA VOCE SOLA

Domenica 25 maggio alle ore 21, nell'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, si terrà il concerto Una Voce Sola, in cui il coro di voci bianche FFM Kids Voice verrà accompagnato dai Rebel Bit. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

FOSSANO

FOSSANO IN BICI

Domenica 25 maggio ritorna la tradizionale "Fossano in bici", pedalata non competitiva a scopo benefico giunta alla 42a edizione. L'appuntamento, unisce sport e aggregazione per la raccolta fondi in favore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Info: https://www.visitfossano.it/



FOSSANO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nel week end, aperta nella chiesa di San Giovanni a Borgo Vecchio, la mostra fotografica dal titolo “Ti ricordi della Gualtiero Dutto?”.

***

LIMONE PIEMONTE

RADUNO VEICOLI MILITARI STORICI

Domenica 25 maggio, Raduno Nazionale di Veicoli Militari Storici. Molti gli eventi correlati. Info: 0171/925281 www.limoneturismo.it

***

MANTA

FESTIVAL ALTA SOBRIETÀ

Domenica 25 maggio, alle ore 17.30, nell’ambito del “Festival Alta Sobrietà”, in Piazza del Popolo, incontro con la giornalista Carmen Lasorella.

***

MONDOVÌ

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 25 maggio, per tutta la giornata, nel rione Breo, Mercatino dell’antiquariato e collezionismo, con una novantina di espositori che esporranno mobili antichi, oggettistica di design e vintage. Info: https://comune.mondovi.cn.it/

MONDOVÌ

MONREGALE CLASSIC

Domenica 25 maggio, ottava edizione la Monregale Classic, raduno di auto storiche e youngtimer. Il programma prevede il ritrovo in Piazza Maggiore a Mondovì, una tappa a Vicoforte seguite da un percorso panoramico e pranzo al Castello di Mombasiglio. Info: 393 33 02 747.

***

MONFORTE D’ALBA

RADUNO ALPINI IN LANGA

Domenica 25 maggio si terrà il 15° Raduno degli Alpini in Langa, con eventi a partire dalle 12.15 ad Alba davanti al monumento degli Alpini, nei giardini accanto al piazzale della stazione, con la partenza della fiaccola. Dalle 15.30 Alzabandiera a Monforte e proseguimento del programma. Tutte le info su: https://www.anacuneo.org/eventi/alpini-in-langa/news

***

MONTÀ

PORTÈ DISNÈ

Domenica 25 maggio torna la tradizionale camminata golosa Porté Disné con partenza da Montà e arrivo a Canale. Alla partenza ci sarà l'aperitivo con specialità gastronomiche e ottimo vino. Info: https://www.portedisne.it/it/

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Domenica 25 maggio sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

***

PAESANA

RADUNO AUTO STORICHE

Domenica 25 maggio terza edizione della mostra scambio di auto storiche con ritrovo alle ore 8 in piazza Vittorio Veneto. Info: prolocopaesana@gmail.com

***

PAMPARATO

CASTELLI IN SCENA

Domenica 25 maggio giornata di “Castelli in scena”, vera festa d’apertura che mette al centro l’essenza di Castelli Aperti: la cultura come incontro, come emozione condivisa tra artisti, luoghi e pubblico. In programma “Impronte di storia a Pamparato” con gli attori del Teatro delle Dieci e la regia e drammaturgia di Fulvia Roggero. Info:

***

PIANFEI

MANGIANDANDO

Domenica 25 maggio si svolgerà la “Mangiandando”, camminata enogastronomica nei boschi di Pianfei. Partenza in gruppi scaglionati a partire dalle 8.30, con ritrovo al campo sportivo.

Info: 366 87 19 215 prolocopianfei@gmail.com

***

RACCONIGI

IL TROVAROBE SPECIALE VINTAGE

Domenica 25 maggio, dalle ore 7.30 alle 18, le vie del centro storico di ospitano il "Trovarobe- Edizione Speciale Vintage": grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato.

Info: 392 08 11 406.



RACCONIGI

CONCERTO BAROCCO

Domenica 25 maggio, alle ore 16 nel Salone d’Ercole del Castello di Racconigi, l’Orchestra Barocca dell’Accademia di Sant’Uberto, diretta da Alberto Conrado, presenta “I piaceri della campagna e della foresta”. Info: 0172/84005.

***

RIFREDDO

IL CAMMINO DELLE STAGIONI

Domenica 25 maggio, alle 15.30 si svolgerà una passeggiata teatrale con il Faber Teater dal titolo “Il cammino delle stagioni”, in collaborazione con l’associazione Giovani di Turno e il Comune di Rifreddo. Si tratta di una camminata ad anello nel percorso pedonale lungo il fiume Po. Lo spettacolo è a tappe, pensato per il pubblico di ogni età e le famiglie. Info: www.comune.rifreddo.cn.it

***

ROCCA DE BALDI

LA STAGIONE DELLA SETA

Domenica 25 maggio le visite al Castello Museo di Rocca de' Baldi dedicheranno un po' più di attenzione al mondo della seta. L'allevamento del baco, fu per secoli, un sostegno economico per le famiglie delle campagne, come documentato da una serie di storiche immagini del Comizio Agrario di Mondovì. Le visite si svolgeranno alle ore 14.45 e 16. Info https://museodoro.org/

https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

***

SALUZZO

START ANTIQUARIATO

Domenica 25 maggio, dalle 10 alle 20, sarà ancora visitabile la Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo presso la Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo. Per la nona edizione consecutiva, il curatore si propone di raccontare storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, con la presenza delle più autorevoli Case d'Arte italiane e internazionali. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

SALISCENDI

Domenica 25 maggio si terrà la passeggiata enogastronomica “Saliscendi”, con partenza alle ore 11 da piazza Bertero. Un menu completo in 5 tappe lungo un percorso di km 4 adatto a tutti. Info: https://www.santa-vittoria.it/

***

SAVIGLIANO - RACCONIGI

PEDALATA SUL MAIRA

Domenica 25 maggio sarà in programma una pedalata sul Sentiero sul Maira da Savigliano a Racconigi, in occasione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Ritrovo alle ore 9.30 ritrovo a Savigliano, alle ore 9.45 partenza in bici, alle ore 12/12.30 - arrivo a Racconigi e nel pomeriggio visita presso Aulina e visita a Tenuta Berroni. Alle ore 16.30 ritorno in bici a Savigliano con rientro previsto per le ore 18.30.

***

SOMMARIVA PERNO

SAGRA DELLA FRAGOLA

Domenica 25 maggio prosegue la 71a edizione della Sagra della Fragola, con tantissimi eventi, come la Strawberry Cup, la Baby Dance La Fragola del Sabato Sera, la Fiera mercato, il Mercato delle fragole, le visite guidate ai monumenti del paese, e altri. Info: www.comune.sommarivaperno.cn.it/novita/news/704/La-Sagra-della-Fragola

***

VALLE TANARO

BON! CULTURA E TRADIZIONI IN ALTO TANARO

Domenica 25 maggio la Ferrovia del Tanaro sarà protagonista di un viaggio tra borghi e tradizioni

con il treno storico turistico e un suggestivo itinerario dedicato alla scoperta dei meravigliosi borghi dell’Alto Tanaro. Il programma prevede la partenza da Torino Porta Nuova alle ore 8, con fermate intermedie a Torino Lingotto, Mondovì e Ceva. Proprio a Ceva avverrà uno dei momenti più attesi: il cambio locomotiva con l’aggancio della macchina a vapore, che donerà al convoglio tutto il suo fascino d’epoca. La prima tappa sarà Nucetto, con sosta dalle 10.36 alle 11.51. Qui i viaggiatori potranno visitare due importanti realtà museali: il Museo Ferroviario della Linea Ceva-Ormea, che documenta la storia della ferrovia locale, e il Museo Storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro, custode della memoria collettiva della valle.