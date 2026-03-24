Asilo nido comunale “Nidomondo” di Mondovì, tariffe invariate anche per il 2026/2027

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il calendario di chiusura dell’asilo nido “Nidomondo” valido per l’anno educativo 2026/2027: inizio anno educativo il 1° settembre, 8 settembre festa Patronale, 7 dicembre festa dell’Immacolata, dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 compresi (periodo natalizio), dal 26 al 30 marzo 2027 (Pasqua). Chiusura estiva dal 1 al 31 agosto 2027, con il personale che riprenderà servizio (senza la presenza degli utenti esterni) il 30 agosto al fine di programmare e organizzare il nuovo anno educativo.

Nell’occasione, inoltre, sono stati confermati gli orari giornalieri di fruizione del servizio (dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con possibilità di post orario a titolo gratuito e finanziato dalla Regione Piemonte grazie a fondi Unione Europea PR FSE+ 2021-202, dalle 16.30 alle 18.30 per i genitori impegnati lavorativamente) e sono state parimenti deliberate le tariffe mensili per l’intero anno educativo, distribuite su tre livelli ma ancora una volta invariate rispetto a quelle attualmente in vigore: € 500,00 (massima) per gli utenti residenti in altri Comuni, per quelli che non possiedono i requisiti previsti dalle agevolazioni e per quelli che non presentano apposita dichiarazione ISEE; € 160,00 (agevolata seconda fascia) per gli utenti che fanno parte di un nucleo familiare con certificazione ISEE tra € 4.000,01 e € 6.700,00; € 130,00 (agevolata prima fascia) per gli utenti che fanno parte di un nucleo familiare con certificazione ISEE tra € 0,00 ed € 4.000,00. Si specifica che per avere accesso ai benefici è necessaria la presentazione di apposita certificazione ISEE con valore fino a 21.000,00 euro.

"Nonostante l’aumento generalizzato del costo della vita e dei relativi servizi - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto - abbiamo ritenuto necessario mantenere inalterate le tariffe mensili di frequenza dell’asilo nido comunale anche per l’anno educativo 2026/2027. Un piccolo gesto che sottolinea l’attenzione amministrativa nei confronti dell’educazione, dell’istruzione e delle politiche a beneficio delle famiglie, in piena sintonia con la certificazione di “Comune Amico della Famiglia” ottenuta nei mesi scorsi".