Sicurezza urbana a Mondovì, Robaldo istituisce un "Tavolo" per riappropriarsi degli spazi pubblici

Il sindaco Luca Robaldo, d’intesa con il presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis, ha scritto a tutti i Consiglieri comunali annunciando loro l’imminente istituzione di un “Tavolo per la sicurezza urbana” volto a sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza di una riappropriazione collettiva degli spazi pubblici, a sua volta imprescindibile per garantire un presidio costante e sano di luoghi della città talvolta silenti e/o incustoditi. Un nuovo strumento scevro di qualsiasi velleità inquisitoria che intende diventare, al contrario, uno spazio aperto alle suggestioni e ai suggerimenti, sulla falsariga di quanto già realizzato in altri territori e nel pieno rispetto delle normative di settore. Maggiori dettagli in proposito saranno resi noti nel consiglio comunale di domani, mercoledì 25 marzo.