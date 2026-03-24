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Attualità | 24 marzo 2026, 17:45

Sicurezza urbana a Mondovì, Robaldo istituisce un "Tavolo" per riappropriarsi degli spazi pubblici

L'annuncio del sindaco ai consiglieri comunali: uno strumento aperto ai suggerimenti dei cittadini, senza finalità inquisitorie. I dettagli nel Consiglio comunale di mercoledì 25 marzo

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo

Il sindaco Luca Robaldo, d’intesa con il presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis, ha scritto a tutti i Consiglieri comunali annunciando loro l’imminente istituzione di un “Tavolo per la sicurezza urbana” volto a sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza di una riappropriazione collettiva degli spazi pubblici, a sua volta imprescindibile per garantire un presidio costante e sano di luoghi della città talvolta silenti e/o incustoditi. Un nuovo strumento scevro di qualsiasi velleità inquisitoria che intende diventare, al contrario, uno spazio aperto alle suggestioni e ai suggerimenti, sulla falsariga di quanto già realizzato in altri territori e nel pieno rispetto delle normative di settore. Maggiori dettagli in proposito saranno resi noti nel consiglio comunale di domani, mercoledì 25 marzo.

cs

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