Elezioni comunali, a Saliceto affluenza del 21% alle urne. A Morozzo e Sanfront è sfida contro il quorum

Sono tre i Comuni in Granda che, nella giornata di oggi e domani, sono chiamati al rinnovo dell'amministrazione comunale.

Alle 12 il primo aggiornamento sull'affluenza alle urne ha registrato un 21,06% degli aventi diritto a Saliceto. Nel comune della Val Bormida, commissariato lo scorso giugno per l'assenza di candidati, sono in corsa due liste civiche: "SaliceTIAMO Insieme" di Luciano Cenero e "Insieme per Saliceto" di Giovanni Genta.

Lista unica a Morozzo, chiamato a rinnovare l'amministrazione dopo la morte dell'ex sindaco Mauro Fissore: qui l'affluenza alle 12 era del 18,45%. Una sola lista è in corsa per il municipio, "Ascolto e servizio" di Sergio Costamagna.

Un solo candidato anche a Sanfront, dove l'affluenza a mezzogiorno era del 15,60%. In corsa per il ruolo di sindaco Francesco Lombardo sostenuto dalla lista civica “Insieme per Sanfront”: unico avversario il quorum che, nel 2024, aveva portato il comune al commissariamento “per mancanza del quorum dei voti validi”.

Si voterà oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.