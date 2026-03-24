CICLISMO / La Settimana Internazionale Coppi e Bartali sbarca in “Granda”: mercoledì la prima tappa Barbaresco-Barolo

Il grande ciclismo torna a essere protagonista nella "Granda". Mercoledì 25 marzo prenderà il via la 41ª edizione della "Settimana Internazionale Coppi e Bartali", la prestigiosa gara a tappe organizzata dal GS Emilia che celebra due miti intramontabili delle due ruote.

La frazione inaugurale si snoderà interamente nel cuore delle Langhe, con partenza da Barbaresco e arrivo a Barolo. I corridori dovranno affrontare un tracciato di 161 chilometri particolarmente vallonato, con un dislivello complessivo di 2400 metri.

Dopo la partenza dal centro di Barbaresco, alle 11:40 in Piazza del Municipio, i corridori affronteranno numerose asperità, fino ad arrivare sulla linea del traguardo di Piazza Colbert a Barolo (arrivo previsto tra le 15:20 e le 15:50 a seconda della media oraria). Saranno ben quattro i Gran Premi della Montagna: si inizierà con la salita di Manera (4,3 km al 6.2 %), in seguito toccherà al GPM di Regione Sant’Antonio (2 km al 6.8 %), si passerà poi per Antignano (2,7 km al 3.9 %) e infine si salirà verso La Morra (6,5 km al 4.6 %). Proprio quest’ultima asperità potrebbe essere decisiva, essendo posizionata a soli 9900 metri dall’arrivo.

Giovedì la corsa riprenderà da Lodi per la seconda frazione che terminerà, dopo 158 km, a Massalengo. Venerdì andrà in scena la Erbusco – Iseo, mentre sabato spazio alla Ponte di Piave – Valdobbiadene. Infine, domenica gran finale con la quinta e ultima tappa che andrà da Cormons a Gemona del Friuli.

Come ogni anno la “Coppi e Bartali” sarà ricca di giovani talenti in rampa di lancio e corridori esperti in cerca di riscatto. Al via ci saranno ben sette team World Tour, sei squadre Pro Tour e sette formazioni Continental.

Tra i possibili favoriti per la classifica generale figurano lo svizzero Mauro Schmid, il tedesco Maximilian Schachmann, il francese Axel Laurance, lo statunitense Andrew August, il belga Dylan Teuns e il britannico Mark Donovan, secondo nel 2025 dietro al connazionale Ben Tulett. In casa Italia vengono riposte buone speranze nel campione nazionale Filippo Conca, accompagnato dal veterano Diego Ulissi e dal giovanissimo Lorenzo Finn. Presenti anche gli azzurri Giovanni Aleotti, Alessandro Covi, Fausto Masnada, Alessandro Verre e Walter Calzoni. Per quanto riguarda le ruote veloci, in azione probabilmente nella giornata di giovedì, da segnalare la presenza di Danny Van Poppel, Matteo Moschetti e Luca Colnaghi.

Tutte le tappe dalla “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” saranno trasmesse in differita su RaiSport nel tardo pomeriggio.

Sono previste variazioni alla viabilità nei comuni coinvolti dalla gara ciclistica.