VOLLEY GIOVANILE / VBC Mondovì U15, successo netto sull’Alba e semifinale conquistata

In gara 2 dei quarti di finale dei play-off 3/10 posto del campionato U.15 il VBC MONDOVI’ piega l’ Alba per 3-0 (25-15,25-17,25-21) al termine di una gara controllata abbastanza agevolmente dall’ inizio alla fine, in cui i monregalesi sono sempre stati avanti nel punteggio (14-11 e 18-12 nel primo set; 11-6, 12-7 e 22-16 nel secondo; 15-11 e 20-15 nel terzo). Oltre al successo, che qualifica alla semifinale 3/6 posto coach Viridiana Polizzi ha potuto dare ampio spazio a tutti i giocatori presenti a referto, provando soluzioni nuove anche in chiave futura.

Sabato i monregalesi giocheranno alle ore 15 gara 1 della semifinale ad Asti.

U.15/M: VBC MONDOVI’ – ALBA = 3-0 (25-15,25-17,25-21)

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), Diano, Franco, Mazzucchi, Hidri, Garelli, Gastaudo (L1), Testa (L2), De Sanctis, Curati, Albesano, Bottero, Bressano, Marchese. ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi.