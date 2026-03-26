Presentate a Boves le attività del Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare

Si è svolta nella serata di martedì 24 marzo 2026, presso l’Auditorium Borelli di Boves, la presentazione ufficiale delle attività del Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare, promossa dall’Unione Montana Alpi del Mare. L’incontro, al quale hanno preso parte operatori economici, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria, è stato l’occasione per presentare le opportunità messe in campo per il rilancio e lo sviluppo del commercio di prossimità.

Nel corso della serata sono stati approfonditi i contenuti del nuovo bando di contributo destinato alle imprese del settore commerciale e ai pubblici esercizi del territorio dell’Unione.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Montana Alpi del Mare al link: https://www.unionealpidelmare.it/Home/DettaglioNews?IDNews=269675

L’agevolazione può essere richiesta per la realizzazione di interventi sulle esteriorità degli esercizi e rimozione di barriere architettoniche; è costituita da un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ritenute ammissibili, al netto dell’IVA. La spesa minima ammissibile è pari ad € 312,50 + IVA, per un contributo pari a € 250,00, mentre la spesa massima ammissibile è pari ad € 6.500,00 + IVA, per un contributo pari a € 5.200,00.

Le domande di contributo potranno essere inviate via PEC all’indirizzo unionealpidelmare.cn@legalmail.it dal 13 al 24 aprile 2026, mentre la rendicontazione degli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026. Il bando è “a sportello”, pertanto verrà data priorità alle domande ammissibili nell’ordine temporale di presentazione, con riserva di risorse per ciascun Comune dell’Unione (€ 10.400,00 a Comune).

Ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione del percorso formativo* gratuito, curato da Ascomforma, agenzia formativa di Confcommercio Cuneo, pensato per accompagnare le imprese in un percorso di crescita e aggiornamento professionale. Il programma formativo affronterà tematiche strategiche per il commercio contemporaneo, tra cui: l’accoglienza e la comunicazione, con focus sulla relazione con il cliente e la qualità del servizio; il marketing e la digitalizzazione, per migliorare la presenza online e l’utilizzo degli strumenti digitali e le strategie visive, per valorizzare l’immagine del punto vendita e rendere più attrattiva l’offerta commerciale.

Il percorso formativo, fatto di incontri in presenza e lezioni online, prenderà avvio lunedì 30 marzo con il primo incontro in presenza presso il Centro Polivalente “A la Sousta” di Peveragno (Piazza Domenico Tassone), e proseguirà con ulteriori appuntamenti dedicati all’approfondimento operativo dei temi trattati. I successivi incontri in presenza si terranno a Valdieri il 20 aprile e a Chiusa di Pesio il 18 maggio.

La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/DcFJ3w16XhcJGEep6

Il bando di contributo e il percorso formativo rappresentano un’occasione concreta e strategica a sostegno delle imprese locali, chiamate oggi ad affrontare importanti trasformazioni legate ai cambiamenti nei comportamenti di consumo, alla crescente digitalizzazione e alla necessità di innovare modelli organizzativi e commerciali. Le iniziative del Distretto si inseriscono in una visione più ampia di sviluppo territoriale, che punta a rafforzare il commercio di vicinato come elemento chiave per la qualità della vita delle comunità e per l’attrattività dei centri urbani.

FORMAZIONE GRATUITA RIVOLTA ALLE IMPRESE

- Lunedì 30 Marzo: modalità presenza in aula (sede Peveragno) orario: 13,30 alle 17,30 (4 ore)

- Lunedì 13 Aprile: modalità fad piattaforma zoom, orario: 15,00 alle 18,00 (3 ore)

- Lunedì 20 Aprile: modalità presenza in aula (sede Valdieri) orario: 13,30 alle 17,30 (4 ore)

- Lunedì 27 Aprile: modalità fad piattaforma zoom, orario: 15,00 alle 18,00 (3 ore)

- Lunedì 04 Maggio: modalità fad piattaforma zoom, orario: 17,00 alle 19,00 (2 ore)

- Lunedì 11 Maggio: modalità fad piattaforma zoom, orario: 17,00 alle 20,00 (3 ore)

- Lunedì 18 Maggio: modalità presenza in aula (sede Chiusa di Pesio) orario: 13,30 alle 17,30 (4 ore)

- Lunedì 25 Maggio: modalità fad piattaforma zoom, orario: 17,00 alle 19,00 (2 ore)

- Lunedì 8 Giugno: modalità fad piattaforma zoom, orario: 15,00 alle 18,00 (3 ore)



Sedi lezioni in presenza:

PEVERAGNO: Centro Polivalente A LA SOUSTA, Piazza Domenico Tassone - Peveragno

VALDIERI: Sede ENTE PARCO Aree Protette Alpi Marittime, Piazza Regina Elena 30 - Valdieri

CHIUSA DI PESIO: COMUNE di Chiusa Pesio (Piano Terra), Piazza Cavour 10 - Chiusa di Pesio